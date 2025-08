Nõmme Kalju tõi rünnakujõudu Iisraeli kõrgliigast

Premium liigas neljandal kohal olev Nõmme Kalju teatas, et on käed löönud 20-aastase Nigeeria ründaja Chinemerem Godwiniga.

Kalju hankis mängija Iisraeli kõrgliigaklubist Bnei Sakhninist ning sõlmis temaga lepingu 2028. aasta hooaja lõpuni, klubil on võimalus seda pikendada veel ühe hooaja võrra, vahendab Kalju oma kodulehel.

Iisraeli kõrgliigas tegi Godwin Bnei Sakhnini eest debüüdi hooajal 2022/23, hooaja 2023/24 veetis ta laenul Iisraeli esiliigas Umm al-Fahmis, kus lõi 19 mängus neli väravat ja andis kaks resultatiivset söötu.

"Mängija on füüsiliselt väga tugev, kiire ja agressiivne ilma pallita, just selline, keda me vajasime! Juba esimesest päevast avaldas ta meile sügavat muljet nii palliga kui pallita mängus. Usume, et ta suurendab meie rünnakupotentsiaali ja toob juurde mitmekesisust," iseloomustas Kalju peatreener Nikita Andrejev 192-sentimeetrist ründajat.

"See on fantastiline platvorm noortele mängijatele, et saada rahvusvahelist tipptasemel kogemust. Meeskond on mind väga hästi vastu võtnud ja tunnen, et olen jõudnud koju. Annan endast kõik, et aidata klubil võita tiitleid ja jõuda kõrgemale tasemele," kommenteeris mängija ise.