TÄNA | Eesti korvpallikoondis kohtub suve esimeses kontrollmängus Leeduga

7. juulil treeninguid alustanud rahvuskoondise programm on tänaseks kestnud ligi neli nädalat, mille jooksul on treenitud nii Tallinnas kui ka Käärikul.

"Leedu on meile väga heaks esimeseks vastaseks. Füüsiliselt tugevad ning kaitses annavad head pallisurvet, mis on meile heaks proovikiviks, et kuidas surve all toime tuleme. Rünnakul otsivad oma pikki ning mängivad palju pick'n'roll-i," iseloomustas Leedut rahvuskoondise abitreener Brett Nõmm.

Tänasest mängust jäävad eemale põlvevigastustest taastuvad Siim-Markus Post ja Kasper Suurorg, kerget jalavigastust raviv Artur Konontšuk, ninaoperatsioonist taastuv Henri Drell ning treenerite otsusel Gregor Kuuba.

Avavile kõlab Panevežyses kell 19.30. Otseülekannet näeb Inspira ja Delfi vahendusel.

Korvpallikoondise koosseis mänguks Leeduga:

Tagamängijad: Märt Rosenthal, Mikk Jurkatamm, Leemet Böckler, Joonas Riismaa, Kristian Kullamäe.

Ääremängijad: Sander Raieste, Kaspar Treier, Hugo Toom, Siim-Sander Vene, Kregor Hermet, Janari Jõesaar.

Keskmängijad: Matthias Tass, Maik-Kalev Kotsar.

Rahvuskoondis peab enne 27. augustil algavat EM-finaalturniiri kokku viis kontrollmängu. 5. ja 7. augustil kohtutakse Riias vastavalt Iisraeli ja Gruusiaga. Mõlemad mängud peetakse suletud uste taga.

Seejärel mängitakse 20. augustil Stockholmis Rootsi koondisega ning kontrollmängudele pannakse punkt 22. augustil kodupubliku ees Tondiraba spordikeskuses, kus võõrustatakse Suurbritannia koondist.

EM-finaalturniiril minnakse A-alagrupis vastamisi Läti, Portugali, Türgi, Serbia ja Tšehhiga. Kõik Eesti koondise alagrupikohtumised toimuvad Riias.