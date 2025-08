Tartu Tammeka valis presidendiks klubi endise kapteni

Kiidroni vastutusaladeks saavad klubi strateegiline juhtimine ja koostöösuhete arendamine.

"JK Tammeka presidendina hakkan koostama ja ellu viima plaani, kuidas kaasata rohkem inimesi meie klubi ja Tartu jalgpalli toetamisse. Selleks, et Tartu pakuks Tallinnale jalgpallis tugevat konkurentsi, on vaja kõigepealt inimesi järjepidevalt kõnetada ja kaasata," ütles Kiidron klubi kodulehel avaldatud teates.

JK Tammekal olid presidendid asutamisest 1989. aastal kuni 2013. aastani. Hiljem on presidendi ülesanded jagunenud MTÜ juhatuse ja tegevjuhtkonna liikmete vahel. Kiidron on presidendina ka MTÜ Jalgpallikool Tammeka juhatuse liige.

"Kaarli valimine Tammeka presidendiks on osa Tammeka kui MTÜ juhtimise ümberkorraldamisest," selgitas JK Tammeka tegevjuht Kristjan Tiirik. "President vastutab klubi strateegilise juhtimise ja uute koostöösuhete loomise eest ning on ühtlasi klubi kõrgeim esindusisik. President ei saa oma töö eest tasu, see on sisuliselt väga kõrgetasemeline vabatahtlik töö."

Kiidron mängis JK Tammeka eest aastatel 2009–2017 kokku 168 kõrgliigamatšis ja lõi neis 17 väravat. Ta oli ka Sepa jalgpallikeskuse rajamise projektijuht. Lisaks mängis Kiidron ka Tšehhi kõrg- ja esiliigas ning esindas korra Eesti rahvuskoondist. Alates 2023. aastast on ta kinnisvaraarendusettevõtte Livida asutaja ja juhtivpartner.