USA mitmevõistlejad Garland ja Hall liiguvad võimsal kursil

Võistluste avapäeval sündis üks maailma hooaja tippmark, kui naiste kaugushüppe võitis valitsev olümpiavõitja Tara Davis-Woodhall 7.12-ga. Mullu hüpatud isiklikust tippmargist jäi teda lahutama kuus sentimeetrit. Seni hoidis maailma edetabelis esikohta sakslanna Malaika Mihambo 7.07-ga.

Davis-Woodhalli kõrval teenisid MM-pileti ka valitsev sisemaailmameister Claire Bryant (6.97) ja Quanesha Brooks (6.90).

Meeste 100 meetri eeljooksude kokkuvõttes näitas kiireimat aega Kenny Bednarek, kes jooksis ainsana välja aja alla 10 sekundi (9,95). Valitsev olümpiavõitja Noah Lyles, kellel on MM-pilet juba taskus, oli viies (10,05).

"Kui on aeg tõsine jooks teha, siis tulen kõva pauguga ja kõik näevad, milleks olen võimeline," sõnas Lyles. "Kõik teavad, et naasen vigastuspausilt. Mul on vaja lihtsalt vormi saada. Siin on hea konkurents ja pingevaba keskkond – miks mitte seda võimalust ära kasutada."

Pariisi olümpiahõbe Sha'Carri Richardson sai naiste seas eeljooksude kokkuvõttes 11. koha (11,07). Kiireim oli Jacious Sears 10,85-ga. Richardsonil on sarnaselt Lyles'ile MM-pilet juba olemas.

"Tunnen end suurepäraselt. USA koondisesse pääsemine on üks keerulisemaid asju üldse, nii et teadmine, et mul on MM-pääse olemas, võttis suure osa närvipingest maha," rääkis Richardson.

Avapäeval tehti algust ka meeste kümnevõistluse ja naiste seitsmevõistlusega. Kümnevõistlust juhib viie ala järel Kyle Garland, kes kogus 4714 punkti (10,44 - 7.89 - 16.95 - 2.14 - 49,29) ning edestab isikliku rekordi graafikut (8720).

Garlandi nimel on hetkel maailma hooaja edetabeli teine tulemus (8626), mille ta saavutas juuni alguses Götzises. Esikohta hoiab Götzises võidutsenud norralane Sander Skotheim 8909-ga.

Seitsmevõistluses säras Götzises viienda naisena 7000 punkti piiri alistanud Anna Hall, kellel on Eugene'is nelja ala järel kirjas 4097 silma (13,12 - 1.90 - 15.02 - 23.56). Götzises oli tal avapäeva järel 4161 punkti.

USA katsevõistlused kestavad pühapäevani.