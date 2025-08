Zverev jõudis Torontos uhke tähiseni

Esimese asetusega Zverev vajas kolmandas ringis ligi kolm tundi, et alistada 32. paigutusega itaallane Matteo Arnaldi (ATP 41.) 6:7 (5), 6:3, 6:2.

"500 on suur saavutus. Väga paljud tennisistid selleni ei jõua," ütles Zverev kohtumise järel. "Loodetavasti teenin veel 500 võitu ja miks mitte rohkemgi! Kui alustad karjääri, siis unistad lihtsalt sellest, et jõuaksid profituurile ja oleksid mingil määral edukas. Minu eesmärk on võimalikult palju mänge võita. 500 on kindlasti märgilise tähtusega number ja mul on selle üle väga hea meel."

28-aastasest Zverevist sai esimene 1990. aastatel sündinud meestennisist, kes jõudnud 500 võiduni. Tegevmängijatest on jõudnud selle tähiseni veel neli meest – Novak Djokovic (1150 võitu), Marin Cilic (593), Gael Monfils (583) ja Stan Wawrinka (580).

Viienda asetusega taanlane Holger Rune (ATP 9.) pääses samuti neljandasse ringi, kui sai 6:2, 6:4 jagu 29. asetusega prantslasest Alexander Müllerist (ATP 40.). 10. asetatud venelane Daniil Medvedev (ATP 14.) pidi aga reketid pakkima, kui jäi 7:5, 4:6, 4:6 alla 18. paigutusega austraallasele Alexei Popyrinile (ATP 26.).