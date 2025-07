Alex Reimann teeb debüüdi USA kõrgeimas sarjas

PCCNA sari on oma maine ja konkurentsi poolest Ameerika Ühendriikide vaste Euroopas tuntud Porsche Supercupile. Esimene start ootab 20-aastast Eesti talendikat ringrajasõitjat legendaarsel Road America rajal, kus ta astub esimest korda võistlustulle USA pinnal.

Porsche Supercup sarjas esimese eestlasena startinud Reimann kirjutab seega taas ajalugu, sest varem pole ükski Eesti piloot prestiižses PCCNA sarjas osalenud.

Seni Euroopas tugevalt silma paistnud Reimann on sel hooajal teinud märkimisväärseid arengusamme, nüüd avaneb võimalus panna oma oskused proovile ka teisel pool ookeani ja võrrelda end Ameerika kiireimate Porsche Cup-sõitjatega.

EST1 Racing tiimijuht Raimo Kulli hindab Põhja-Ameerika sarja konkurentsi kõrgelt, kuigi näeb võrreldes Euroopaga ka erinevusi. "TOP-10 on mõlemas maailmajaos väga tugev, kuid USA-s on rohkem osalejaid, mis mõjutab kindlasti üldist konkurentsitaset," sõnas Kulli, lisades, et ühe peamise erinevusena peab Reimann PCCNA sarjas kohanema sealsete rehvide ja ABS-pidurdamissüsteemiga, mida Euroopas Porsche Carrera Cupi sarjades ei kasutata.

Ka ettevalmistus Ameerika etapiks on olnud paljulubavale Eesti piloodile tavapärasest teistsugune. Kui Euroopas on tiimil tavaliselt võimalus eelnevalt pärisradedel testida, siis seekord tuli Reimannil piirduda simulaatoritreeningutega.

"See on üks põnevamaid ja nauditavamaid radu, mida olen simulaatoris proovinud – pikk, kiire ja voolav, tõeline klassikaline USA ringrada. Isegi 24-tunni iRacingu sõit sai siin kunagi tehtud"" ütles Kulli. "Usun, et see simulaatorikogemus annab Alexile rajal enesekindluse, mis aitab tal kiiremini kohaneda."

Võistluse eesmärk on eelkõige kogemus ja enesetõestus. "Tahame võrrelda end siinse tipuga ja õppida, kuidas Ameerika tingimused meie ja Alexi jaoks töötavad," ütles Kulli. "Kerge see ei saa olema – treeningaega on vähe, tingimused on uued –, kuid just sellised väljakutsed viivad pilooti kõige rohkem edasi."

Kuigi külalisvõistlejana ei saa EST1 Racing ametlikult oma nime all startida, on kogu meeskond kohal. EST1 Racing on Porsche Carrera Cup North America etapil väljas koostöös kogenud kohaliku võistkonna Citimarine Motorsportiga Miamist. Lisaks Alex Reimannile stardib Road America rajal meeskonna teise autoga Javier Ripoll Jr, kes on eelmisel ja käesoleval hooajal korduvalt EST1 Racinguga võistelnud ning toonud tiimile arvukalt poodiumikohti ja karikaid Porsche sarjade AM- ja Gentleman-kategooriates.