Politsei vahistas Harju JK Laagri abitreeneri

Soome ülikoolis spordijuhtimist ning -treenimist õppinud 38-aastane aserbaidžaanlane Huseynov töötas alates 2016. aastast erinevates põhjanaabrite klubides, kuniks maandus tänavu jaanuaris Harjus, kes naasis üheaastase pausi järel Premium liigasse, vahendab Soccernet.ee.

Viimati 29. juunil toimunud Premium liiga mängus Kuressaare vastu treeneritepingil istunud Huseynov pole viimases kolmes liiga- ja ühes karikamatšis enam Harju koosseisu kuulunud. Soccernet.ee-le teadaoleva info põhjal tunneb Huseynovi vastu tõsist huvi Soome politsei ning mõni nädal tagasi lõppes tema jaoks üks Harju treeningkord Eesti politsei poolt vahi alla võtmisega.

Harju tegevjuht Kalmar Liiv ei soovinud Soccernet.ee-le olukorda kommenteerida, väites, et ta ei taha teise inimese isiklikku teemat lahata. Siiski kinnitas klubijuht, et tööleping on poolte kokkuleppel Huseynoviga lõpetatud. "Minu meelest on ta Soomes," sõnas Liiv, kui uuriti, mis on endisest abitreenerist saanud.