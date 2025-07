Ujumislegend Phelps sai kodulinnas ootamatu tööotsa

Ameerika jalgpalli meeskonna Baltimore Ravensi mängija Marlon Humphrey postitas sotsiaalmeediasse humoorika video, kus demonstreeris tiimikaaslaste Ronnie Stanley, Kyle Hamiltoni ja Charlie Kolariga kujundujujatena vette langedes võistkonna treeningkompleksi uut basseini.

Video oli aga appihüüd: "iga kolmas Ravensi mängija ei oska ujuda," ütles Hamilton videos; Humphrey postitas selle saatelausega "meil on probleem, mille saab lahendada vaid Michael Phelps!"

View this post on Instagram A post shared by Marlon Humphrey (@marlon)

Baltimore'ist pärit 23-kordne olümpiavõitja, kes on meeskonna eluaegne fänn ning Ravensiga aastaid olnud tihedalt seotud, kommenteeris seejärel postituse all, et on valmis Ravensi mängijaid aitama.

Video lõi sotsiaalmeedias laineid, kuigi Kolari jaoks tuli see üllatusena: "arvasin, et Marlon saadab selle otse Phelpsile... oleksin pidanud paremini teadma!"