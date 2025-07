Tabasalu alistas põnevusmängus Saku ja vähendas tabeli tipus vahet

Saku asus kohtumist juhtima 34. minutil, kui Lisandra Rannasto realiseeris penalti. Teisel poolajal pani kodunaiskond aga sisse järgmise käigu, sest järjepanu tegid skoori Keidy Pööra, Anette Salei ja Evelyn Šilina ning tablool säras 3:1 Tabasalu kasuks, kirjutab jalgpall.ee.

Katriin Saulus lõi lõpu eel küll ühe tabamuse tagasi, kuid Tabasalu võttis ikkagi väärt 3:2 võidu. Tabasalu kerkis liigas 19 punktiga kolmandale reale, teisel kohal paiknev Sporting on teeninud neli punkti enam.

"Jäime mingites olukordades alla ja ma arvan, et nii lihtne see oligi," võttis Saku Sportingu kapten Grete Daut Soccernet.ee-ga rääkides kohtumise kokku. "Meil on alati see, et esimesed 10–15 minutit tuleb vastane suruma ja mängu enda kätte haarama. Me rääkisime sellest, aga ju siis me ei olnud täna valmis. Täna ei suutnud me tiimina mängida," lisas ta.