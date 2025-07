Palmiste võitis BMX-krossi MM-il pronksmedali

Palmiste jäi finaalsõidus alla vaid austraallannale Amelie Reidile ja hollandlannale Charlotte Doddemale. "Läksin hommikul võistlustele hea tundega. Mulle meeldib see rada, kuna see on hästi tehniline, mis sobib mulle," rääkis Palmiste võistluse järel.

"Kuigi võistlejaid oli palju, tundsin ennast iga sõiduga järjest enesekindlamalt. Poolfinaalis tegin treeneriga arutades õige väravavaliku, mis tagas koha finaalis ja finaalis õnnestus kõik. Olen enda kolmanda koha üle väga õnnelik," kinnitas ta.

Palmiste treener Klavs Lisovskis lisas: "Võistlus oli väga taktikaline, kuna vihmased olud vaheldusid päikesepaiste ja seejärel taas tugeva vihmaga. Algset plaani tuli kohandada, et see toimiks, aga suutsime kiiresti lähenemist muuta ja päev lõppes väga edukalt. Ta tegi selle ära, ta sai hakkama, ta on oma vanuseklassis maailma kolmas kiireim tüdruk."

Teistest eestlastest sai Mirtel Maidla G15 klassis 46., Jesse Laur, Hugo Laev ja Karl Pauskar B12 klassis vastavalt 48., 93. ja 115. ning Oliver Pauskar B13 klassis 118. koha.

Teisipäeval võistlustules olnud noortest teenis Ryan Oks B8 klassis 12., Mari Ant G10 klassis 25., Kristen Kaur Aardevälja B11 klassis 29. ja Bianka Leetberg G10 klassis 55. koha.

Esmaspäeval olid rajal cruiser klassi ratturid. Mattias Laur lõpetas cruiser B15-16 klassis 32. ja Andren Kaju cruiser M17-24 klassis 33. kohaga.