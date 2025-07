Laupäeval toimub Eesti suurim driftifestival

2. augustil vallutab LaitseRallyPark'i adrenaliinirohke driftifestival Drift Factory Matsuri, kuhu on oodata üle saja driftisõitja viiest riigist – Poolast, Lätist, Leedust, Soomest ja Eestist. Tegemist on Eesti ühe suurima driftisündmusega, mis toob kokku nii tippsportlased kui ka harrastajad ja fännid.

Festivalil sõidetakse korraga kahel rajal, lisaks traditsioonilisele driftirajale saab elamusi nautida ka värskelt valminud kardirajal.

"Drift Factory Matsuri on meie südameprojekt, soovime pakkuda midagi enamat kui lihtsalt driftiüritust. See on päev täis emotsioone, kogukonnatunnet ja unustamatuid hetki. Meie eesmärk on tuua drift lähemale kõigile, seda nii pühendunud fännidele kui ka uutele huvilistele," sõnas korraldustiim.

Lisaks driftishow'le ootab külastajaid projekti- ja hobiautode näitus ning teisigi põnevaid tegevusi, avatud on hobikardirada, laste liikluslinnak ning automaja.