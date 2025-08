RALLIBLOGI | Katsuta ja Rovanperä jagavad esikohta, Tänak puhastab teed

Soome ralli üldseis pärast teist kiiruskatset: 1. Katsuta ja Rovanperä 10.33,7; 3. Neuville +0,1; 4. Pajari ja Ogier +0,9; 6. Fourmaux +1,3; 7. Evans +2,6; 8. Tänak +3,1; 9. Munster +7,5; 10. McErlean +10,7

Neljapäev:

Kolmel korral Soome ralli võitnud Tänak näitas lühikesel avakatsel taset, kui ületas Jyväskyläs toimunud 2,58-kilomeetrisel katsel finišijoone ajaga 2.04,0, edestades Thierry Neuville'i (Hyundai) 1,3 ning Sebastien Ogier'd (Toyota) 1,5 sekundiga.

Tänak naljatles pärast katse lõppu, et sai head nõu Robert Virveselt (Škoda), kes teenis WRC2 arvestuses samuti avakatsel esikoha. "Sõida kiiresti. Tegin tema järgi ja kõik läks hästi," avalikustas Tänak kaasmaalase õpetuse. "Sõitsime puhtalt läbi ja nüüd saame näha. Ilmselgelt ootab meid [reedel] ees väljakutse, aga hea algus ei tee kunagi paha."

WRC2 klassis järgnesid Virvesele (2.09,4) Yohan Rossel (Citröen; +0,7) ning vanameister Jari-Matti Latvala (Toyota; +1,2), äsja Rally Estonia võitnud Oliver Solberg (Toyota; +1,7) läheb reedesele võistluspäevale vastu viiendalt kohalt. Georg Linnamäe (Toyota) sai avakatsel üheksanda koha (+3,5), Romet Jürgenson (Škoda) jäi tiimikaaslase Lauri Joonaga jagama kümnendat kohta (+3,6).

Neljapäeva ennelõunal toimunud 4,12 kilomeetri pikkusel testikatsel näitas kõige kiiremat minekut Takamoto Katsuta (Toyota), kes sai ajaks 2.13,8. Jaapanlasele järgnesid Sebastien Ogier (Toyota; +0,9), Josh McErlean (M-Sport; +1,2) ning siis Ott Tänak (Hyundai; +1,3).

Eelvaade:

Autoralli MM-sari tänavune hooaeg on jõudnud huvitasse punkti, sest Rally Estonial teise koha pälvinud Ott Tänak (Hyundai) kerkis alates hooaja teisest etapist üldarvestuses esikohta hoidnud Elfyn Evansist (Toyota) mööda. Tänak on kaheksa etapiga kogunud 162 punkti, Evans on vaid punkti kaugusel (161 p).

Oma karjääri teist MM-tiitlit jahtiv eestlane on olnud viimastel kuudel suurepärases vormis ning on viimase nelja ralliga teeninud ühe üldvõidu (Kreekas) ning kolm teist kohta. Sardiinias, Kreekas ja Eestis kogus Tänak 78 punkti, edestades seni MM-sarja juhtinud Elfyn Evansit (Toyota) neil kolmel rallil kokku 35 silmaga.

Tänak on põhjanaabrite juures teeninud WRC sarjas kolm rallivõitu ehk tal on sel nädalavahetusel suurepärane võimalus oma esikohta kindlustama hakata. "Minu jaoks on Soome ralli WRC hooajakalendri parim," ütles Tänak ralli eel. "See ralli eeldab ainult sooritust ja on autode ning meeskondade jaoks väga raske. Seadistus on suure tähtsusega, sest teed on kiired ja seal on palju hüppeid. Autot peab teel väga täpselt paigutama."

"Vahemaad on nii väikesed, et kui midagi ei toimi ja sa ei ole tempos, on mäng läbi," lisas Tänak.

Tänakule ja Evansile järgnevad MM-sarja üldarvestuses kaks Toyota meest: Sebastien Ogier on 141 punktiga kolmandal kohal, Kalle Rovanperä jääb temast omakorda kolme punkti kaugusele (138 p).

Toyota tehniline direktor Tom Fowler tunnistas Soome mõõduvõtu eel, et üldliidriks kerkinud Tänak on rivaalide jaoks hirmutavas vormis. "Ma olen alates Portugali rallist iga ralliga aina enam Ott Tänakut pelgama hakanud," ütles Fowler. "Oti esitused viimasel neljal kruusarallil on olnud suurepärased ja teda on tagasi hoidnud vaid auto. Küsimus on pigem selles, kas ta saab autolt selle, mida ta tahab."

"Tema tase on päris hirmus. Teame väga hästi, milleks ta Soomes võimeline on. Meil on olnud Soomes mitu lahingut ja ma usun, et kõik tiimid lahkusid Eestist arusaamaga, et see hooaeg ja lahing MM-tiitli eest läheb aina pingelisemaks," lisas Toyota tehniline direktor.

Soome ralli on Toyota jaoks sisuliselt koduralli, sest võistkonna baas asub Jyväskyläs. Toyota auto on Soome teedel võidutsenud viimasest seitsmest rallist kuuel, aga kaks võitu kuuluvad Tänakule ja eestlane teenis 2022. aastal võidu ka Hyundai rooli taga. Mullu pidi eestlane aga kolmandal katsel katkestama.

Ott Tänak - Martin Järveoja Autor/allikas: Hyundai Motorsport

WRC koorekiht on Soome ralliks kenasti üles antud ning Toyota eest on väljas kõik viis autot: võistlustulle astuvad nii Evans, Ogier, Rovanperä, Takamoto Katsuta kui Sami Pajari. Hyundai eest on lisaks Tänakule rajal MM-sarjas viiendat kohta hoidev Thierry Neuville ning Adrien Fourmaux, M-Sport Ford saadab teele Gregoire Munsteri, Josh McErleani ja Martinš Sesksi.

Rovanperä on oma karjääris jõudnud kahe MM-tiitlini ning 16 rallivõiduni, aga kodustel teedel pole 24-aastane soomlane veel võitu teeninud. Senine hooaeg temasse aga väga palju optimismi ei sisesta. "Kui me ei suuda Eestis võita, kuidas peaksime seda mujal tegema?" ütles Rovanperä. "Meie parimad võimalused ongi viimasel kahel aastal olnud, oleme head tempot teinud. Aga enne seda polnud see meie parim etapp."

Olukord läheb aina pingelisemaks ka WRC2 arvestuses, kus Rally Estonial siiani uskumatu võidu pälvinud Oliver Solberg (Toyota) taas võistleb. Rootslane on hooaja peale kogunud 85 punkti ning Soomes võistleb ta muuseas Yohan Rosseliga (Citröen), kes jääb temast üldarvestuses vaid kolme punkti kaugusele (82 p).

23-aastane Solberg läheb Soome rallile arusaadavalt kahetiste tunnetega. "WRC2 oli alati eesmärk - seal tiitel võita ja Toyota eest võidelda on meie eesmärk," ütles ta.

"Ainuüksi [Eesti] ralli sõitmine ja kogemuse saamine oli unistus. Ja siis me võitsime selle. Ma laadisin karika matkaautosse ja ütlesin, et näeme hiljem. Natuke naljakas ja irooniline, aga me tulime, võitsime ja läksime," jätkas ta. "Me läheme tagasi reaalsusesse ja jätkame seda tööd, mida oleme terve hooaja teinud."

WRC2 arvestuses võistleb veel kolm eestlast: kodustel teedel võidutsenud Robert Virves (Škoda), tema järel teisena lõpetanud Georg Linnamäe (Toyota) ja viienda koha pälvinud Romet Jürgenson (Ford).

Soome rallil läbitakse 20 kiiruskatsega kokku 307,22 kilomeetrit. Ralli algas neljapäeva hommikul testikatsega ning õhtul läbitakse Jyväskylä kesklinnas esimene kiiruskatse. Reedel läbitakse koguni üheksa kiiruskatset ning laupäeval kaheksa, pühapäevane päev on aga tavapärasest lühem, sest kurikuulus Ouninpohja kiiruskatse on ühtlasi ralli eelviimane ja viimane katse.

Pärast Soome rallit jääb pidada veel viis etappi, hooaeg lõppeb novembris Saudi Araabias.

Mullu teenis Soome rallil võidu Sebastien Ogier Autor/allikas: Toyota GAZOO Racing

Sardiinia ralli ajakava:

Neljapäev

9.01 Ruuhimäki (testikatse)

19.05 SS1 Harju 1 (2,58 km) Tänak

Reede

8.03 SS2 Laukaa 1 (17,96 km) Pajari

9.03 SS3 Saarikas 1 (15,78 km)

10.23 SS4 Myhinpää 1 (14,47 km)

11.51 SS5 Ruuhimäki 1 (7,76 km)

hoolduspaus

14.44 SS6 Laukaa 2 (17,96 km)

15.44 SS7 Saarikas 2 (15,78 km)

17.04 SS8 Myhinpää 2 (14,47 km)

18.35 SS9 Ruuhimäki 2 (7,76 km)

19.30 SS10 Harju 2 (2,58 km)

Laupäev

8.01 SS11 Parkkola 1 (15,51 km)

9.42 SS12 Västilä 1 (18,94 km)

10.36 SS13 Päijälä 1 (20,19 km)

12.05 SS14 Leustu 1 (16,44 km)

hoolduspaus

15.01 SS15 Parkkola 2 (15,51 km)

16.42 SS16 Västilä 2 (18,94 km)

17.36 SS17 Päijälä 2 (20,19 km)

19.05 SS18 Leustu 2 (16,44 km)

Pühapäev

10.35 SS19 Ouninpohja 1 (23,98 km)

13.15 SS20 Ouninpohja 2 (23,98 km; punktikatse)

MM-sarja üldseis:

1. Ott Tänak 162 punkti

2. Elfyn Evans 161

3. Sebastien Ogier 141

4. Kalle Rovanperä 138

5. Thierry Neuville 114

6. Adrien Fourmaux 71

7. Takamoto Katsuta 63

8. Oliver Solberg 52

9. Sami Pajari 38

10. Gregoire Munster 19

MM-sarja üldseis tootjate arvestuses:

1. Toyota 399 punkti

2. Hyundai 347

3. M-Sport 111

4. Toyota WRT2 68