Pärnu meeskonnaga liitus rootslasest ääremängija

Noortekoondise tasemel on Johanssonil arvestatav kogemus. Ta on esindanud Rootsi rahvuskoondist U-17 kuni U-20 vanuseklassides, kogudes kokku 37 mängu sinikollastes värvides.

"Valisin Pärnu, kuna olen kuulnud klubist ja linnast palju head. Muidugi oli suur motivaator ka võimalus võidelda pääsu eest FIBA Europe Cupile – see on minu jaoks põnev väljakutse," kommenteeris Johansson oma liitumise tagamaid.

Mängija iseloomustab end kui töökat, arengule orienteeritud ja meeskonnale pühendunud sportlast. "Minu peamine eesmärk on pidevalt areneda, aidata meeskonda võitudeni ning mängida nii kõrgel tasemel kui võimalik," lisas ta.

Eesti ja Pärnu kohta tal veel palju teadmisi pole, kuid ootused on kõrged.

"Linnast tean seni vaid seda, et see on tuntud oma randade poolest – ja see kõlab väga hästi! Ootan huviga, mida see hooaeg mulle toob."