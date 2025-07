Viimsi korvpalliklubi peatreenerina jätkab Valdo Lips

Viimsi meeskond andis teada, et algaval hooajal on meeskonna eesotsas sama treenerite kolmik. Peatreenerina jätkab Valdo Lips ning tema kõrval abitreenerina Dmitry Kolomyichenko ja kehalise ettevalmistuse treener Asko Meiner.

"Korvpalliklubi Viimsi ideed ja tegevus, kuidas Viimsis ja Eestis korvpalli tegevust üleval hoida, edasi viia ja arendada kattuvad täielikult minu põhimõtetega ning arvestades kõiki neid mängijaid, kes meie klubist on välja kasvanud või meie juures mängides tippkorvpallis sammu edasi teinud, siis oleme õigel teel," sõnas peatreener Valdo Lips.

"Seetõttu on mul hea meel, et klubi ka eeloleval hooajal mind esindusvõistkonna peatreenerina näeb. Olen tänulik selle üle, et Asko ja Dima jätkavad klubi ja esindusvõistkonna treeneritena. Meie koostöö on olnud suurepärane ning sellisena jätkub see kindlasti ka eeloleval hooajal."

"Samuti on minu jaoks tähtis, et tunnen ennast Viimsis osana suuremast korvpalliga tegelevate inimeste seltskonnast, kui vaid ühe võistkonna treener. Kogeda klubi teiste treenerite toetust ning vestelda ja arutada tarkade treeneritega esindusvõistkonna või mõne noorte võistkonna mängu üle, mõne mängija arengu üle või "filosofeerida" üldistel korvpalli ja sporti puudutavatel teemadel on üks oluline osa, mis mulle Viimsis töötades meeldib. Minu jaoks on ka oluline, et klubil on treeninggrupid alates lastest kuni esindusvõistkonnani ning Viimsi valla ja elanikkonna toetus," lisas ta.

"Olen õnnelik, et meie klubi süsteem säilib aastast aastasse sama ja suudame hoida oma treenereid ja põhieesmärki. Paljud mängijad töötasid ka puhkuse ajal ja me tegime koos individuaalseid trenne," sõnas abitreener Dmitry Kolomyichenko.

"Juba kaks nädalat on klubiga lepingu sõlminud mängijad ja noored mängijad töötanud Asko plaani järgi ning teinud minuga individuaalseid harjutusi. Meie peamiseks eesmärgiks on tõsta kvaliteeti iga treeningu ja iga mänguga. Tõsta Eesti mängijate ning meie noorte kasvandike taset. Olen täiesti kindel, et just see töömudel võimaldab meil tunda rahulolu ning meie fännidel uhkust meie võitude üle."

"Uuel hooajal peame mängima kiiret ja dünaamilist korvpalli, kasutama oma tugevusi, nagu nooruslikkus ja kiirus. Meie põhifookus on mängida modernset ja agressiivset korvpalli," lisas abitreener.

"Armastan oma tööd ja neid tingimusi, mis meil Viimsis on. Korvpallitreeneritega klapib samuti kõik väga hästi ning hooajaeelne periood mis parajasti käsil, on minu töö kõige magusam osa. Noorema meeskonnaga on lust nendel perioodidel töötada ning proovida iga hooajaga koos samm edasi teha," rääkis kehalise ettevalmistuse treener Asko Meiner.