Pogacar Vueltal ei osale: mu keha vajab puhkust

"Pärast nii nõudlikku Touri otsustasime, et on parem paus teha. Vuelta on muidugi võistlus, kus ma väga tahaksin osaleda," ütles Pogacar. "Mul on sealt 2019. aastast fantastilised mälestused, aga praegu vajab mu keha puhkust."

Vuelta on ainus kolmest Grand Tourist, mida Pogacar pole võitnud. 2019. aastal lõpetas ta kolmandana.

"Sel aastal oli idee, et Tadej naaseb Vueltale, aga hooaeg on tema jaoks pikk olnud," ütles tiimijuht Matxin Fernandez. "Me rääkisime ja leppisime kokku, et tema jaoks on praegu parim korralikult puhata ja oma hooaja eesmärkide saavutamiseks valmistuda."

Pogacar naaseb võistlustulle septemberi keskel Kanada ühepäevastel sõitudel Quebecis ja Montrealis.

"Olen põnevil, et saan Kanadasse tagasi minna. Sealsed võistlused on rasked, kuid sobivad hästi minu stiiliga. Lisaks loodan maailmameistrivõistlustel taas hästi sõita," sõnas Pogacar.

2025. aasta maailmameistrivõistlused toimuvad Aafrikas, Rwanda pealinnas Kigalis 21.–28. septembrini.