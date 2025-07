1500 meetri kuninganna Ledecky valitsemisaeg jätkub

Ledecky läbis distantsi ajaga 15.26,44 ja edestas 5,35 sekundiga Euroopa rekordi 15.31,79 püstitanud itaallannat Simona Quadarellat. Pronksile tuli austraallanna Lani Pallister (15.41,18).

Alates 13-aastaselt sel distsipliinil võitmatuna püsiv Ledecky ujus seejuures kiiremini oma maailmarekordi 15.20,48 graafikust, kuid lõpus siiski väsis. See tähistas aga tema 22. kuldmedalit ujumise maailmameistrivõistlustelt.

Tegemist on kõigi aegade edukaima naisujujaga, meestest on rohkem kuldasid (26) ja medaleid (33) vaid Michael Phelpsil. 28-aastane Ledecky on jõudnud aastate jooksul 28 medalini.

Meeste 200 meetri vabaujumise võitis rumeenlane David Popovici (1.43,53), kes edestas 31 sajandikuga ameeriklast Luke Hobsonit. Kolmas oli Tatsuya Murasa (Jaapan; 1.44,54).

Meeste 100 meetri seliliujumise võitis Aafrika rekordi 51,85-ga lõunaaafriklane Pieter Coetze, kes edestas viie sajandikuga itaallast Thomas Cecconi ja seitsme sajandikuga prantslast Yohann Ndoye-Brouardi.

Naiste samal distantsil tuli esimeseks austraallanna Kaylee McKeown, kelle võidutulemus 57,16 oli nii maailmameistrivõistluste kui ka Okeaania rekord. Teise-kolmanda koha said ameeriklannad Regan Smith (57,35) ja Katharine Berkoff (58,15).

Naiste 100 meetri rinnuliujumise võitis sakslanna Anna Elendt (1.05,19), kes edestas ameeriklannat Kate Douglassi (1.05,27) ja hiinlannat Tang Qiantingi (1.05,64). Eneli Jefimova piirdus samal distantsil poolfinaaliga ja tuli kokkuvõttes kümnendaks.