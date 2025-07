Eesti kriketikoondis alistas kardetud Soome ja kaitses Balti karikat

Eesti Kriketi Liidu juhatuse liikme Mart Tammoja sõnul suutsid eestlased kardetud Soome koondise sel korral edukalt paika panna, kuid ootamatult tasavägiseks kujunes hoopis kohtumine Läti koondisega.

"Lätlased panid meid tõsiselt proovile näidates head taset ja valmisolekut, ent päris järele nad meile siiski ei jõudnud ning lõpuks võitis Eesti koondis mängu 44 jooksuga," kommenteeris Tammoja.

Teise koha saavutas turniiril Soome, kes alistas omavahelises mängus Läti 156:152.

Eesti koondis võitis turniiri jäädes ainsaks kaotuseta meeskonnaks ning Tammoja sõnul on selle taga ennekõike just hea strateegiline ettevalmistus. "Kõik kolm mängu võita ei ole juhus, vaid näitab, et meie mängijate tase on kõrge ja tiimitöö toimib. Eesti meeskond on viimastel aastatel märgatavalt arenenud, ja muutunud paljudes olulistes elementides järjest täpsemaks, mistõttu on ka teistel meile aina keerulisem vastu saada," ütles Tammoja.

Kriketis on mitmeid mänguformaate, mis erinevad peamiselt kestuse ja mängitavate pallide arvu poolest. Populaarseim neist on T20-formaat, kus mõlemale meeskonnale antakse võimalus mängida kuni 20 vooru ehk kokku 120 palli.