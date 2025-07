Eesti ringrajasõitjad saavutasid Leedus kolm klassivõitu

Ragnar Simuland võitis osavõturohkeima, 15 võistlejaga BMW 325 Cupi, Kairo Kallas (Honda Civic) oli parim klassis BTC2 ning RS Racing Team (Raigo Sarapuu / Peeter Kaera; BMW M3) võitis kahe tunni kestvussõidu klassis BTC3. Ruudi Reinumägi (Honda Civic) oli klassis V1600 viies, Karl Lang BMW 325 Cupis kuues, vahendab autosport.ee.

BMW 325 Cupi esimeses sõidus leedulase Aurimas Mistautase järel teise koha saanud ja teise võitnud Ragnar Simuland rääkis, et võistluse tulemus on tema jaoks mõnevõrra üllatav. "Kuna eelmise etapi võitsin, oli autos 60 kg ballasti, Mistautasel 30 kg," rääkis Simuland. "Pealegi on tegemist leedulase kodurajaga. Aga jah, mulle samuti Kacergine rada meeldib, väga lõbus sõita."

Esimeses sõidus langes teiselt positsioonilt alustanud Simuland kohe sõidu alguses neljandaks. "Läksin esimeses kurvis selle välisserva ja mitu rivaali pääses mööda. Võitlesin end tagasi teiseks, kuid Aurimas suutis finišijoone siiski 0,39 sekundit minust varem ületada," sõnas ta.

Teist sõitu juhtis Simuland algusest lõpuni. "Sõidu alguses oli katmist küll, aga teise koha sõitja sattus mingisse intsidenti ning edasi sõitsin vahe sisse," rääkis sõidu kuuesekundilise eduga võitnud Simuland.

Simuland juhib ka BMW 325 Cupi nelja etapi kokkuvõttes, olles kogunud 372 punkti, Mistautasel on 332 punkti ja kolmandal kohal jätkaval lätlasel Matiss Malinovskisel 310. Karl Lang on 207 punktiga seitsmes.

BTC2 klassis on kindel liider Kairo Kallas. V1600-s on alates kolmandast etapist sarjaga liitunud Ruudi Reinumägi kaheksas ja Risto Sirg 12. Kahe tunni kestvussõitudes juhib BTC2 klassis RS Racing Reinup Motorspordi ees. BTC1-s on ACAP Racing by Jõujaam teine ja MKM Racing kolmas.

Ringrajasõidu Eesti meistrivõistlused jätkuvad ajaloolistele vormelitele ja V1600 klassile 8.-10. augustini Porsche Ringil toimuva Feltcar Estonian Grand Prix'ga, teised klassid jahivad taas punkte augusti lõpus Riias.