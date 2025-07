Pogacar ei taha väga pikka karjääri: LA olümpia on üks mu eesmärkidest

26-aastane Pogacar (UAE Team Emirates - XRG) haaras tänavusel Tour de France'il liidrisärgi 12. etapi järel ning ei loovutanud seda enam, realiseerides lõpuks rivaali Jonas Vingegaardi (Team Visma | Lease a Bike) ees nelja minuti ja 24 sekundiga võidu.

Tegemist oli tema neljanda üldvõiduga Prantsusmaa velotuuril, mullu teenis ta üldvõidu ka Itaalia velotuuril. Hispaania velotuuril pole ta pärast 2019. aastat võistelnud, aga sloveen teenis 20-aastaselt toona kolmanda koha. Lisaks on ta tulnud maailmameistriks ning võitnud mitu mainekat klassikut.

Pogacar on lühikese ajaga saavutanud väga palju ning ta tõdes pärast Prantsusmaa velotuuri, et ei mõtle väga pika karjääri peale. Auhinnakapis on aga üks tühi riiul, kuhu võiks Tokyo olümpiamängude pronksi kõrvale mahtuda olümpiakuld.

"Los Angelese olümpiamängud on üks mu eesmärkidest, see on kolme aasta pärast. Seejärel hakkan võib-olla karjääri lõpetamise peale mõtlema," ütles Pogacar, kes on olümpiaks 30-aastane. "Ega ma kohe pärast olümpiat ei lõpeta, aga ma ei näe, et ma väga kaua edasi sõidaks."

Olümpiamängudeks valmistumine nõuab aga suurt tööd ja Pogacar teab seda hästi: mullu loobus ta tiheda võistlushooaja tagajärjel kurnatuse tõttu Pariisi olümpiamängudest.

"Läbipõlemist juhtub spordis palju, nii vaimset kui füüsilist. Ma usun, et treenimine on ratturitele kinnisideeks. Me anname endast alati kõik ja tahame siis veel rohkem treenida," rääkis sloveen. "Võistkonnal on vaja, et sa pidevalt võistleks. Siis sa põled läbi, see võib ka minuga juhtuda."