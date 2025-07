Eesti korvpallitalent liitus Saksamaa kõrgliigaklubiga

Eelmisel hooajal oli Aav Saksamaa tugevuselt neljandas liigas mängivas Ehingeni Urspringi klubis, kus ta teenis mänguaega keskmiselt 31 minutit, mille jooksul kogus 13,4 punkti, 3,3 lauapalli ja 4,9 korvisöötu.

Eestlane hakkab treenima Trieri esindusmeeskonnas, kuid peamiselt mängib ta Trieri duubelklubis Saarlouise Sunkingsis, mis osaleb Saksamaa tugevuselt viiendas liigas. Meeskonna peatreener on Jakob Burger, kes juhendas eelmisel aastal Ehingeni meeskonda, kus mängis ka Aav.

"Olen saanud viimastel aastatel Jorke arengut jälgida ja olen põnevil, et saan seda nüüd Trieris ja Saarlouisis jätkata. Ta on 2005. aastal sündinutest üks kõige põnevamaid tagamängijaid. Ta on leidlik, atleetlik ja suure võitlushimuline. Ta on oluline meeskonnakaaslane Sunkingsile, kuid ta hakkab treenima ka Trieri esindusmeeskonnaga," sõnas Burger klubi kodulehel.

"Jorke näol sõlmime lepingu suure potentsiaaliga mängijaga, kellel on juba head kogemused kõrgemal tasemel. Oleme tema arengu üle väga põnevil!" ütles Trieri peatreener Jacques Schneider.