Kalev/Cramoga liitub Leedu kõrgliigas mänginud eestlane

Kõrgliiga karjääri alustas Kasemets 2019/20 hooajal Tallinna Kalevis, kus mängis kolm järjestikust hooaega. Järgmiseks liitus tagamängija Rakvere Tarvasega ning alates 2022/23 hooajast mängis ta Keilas (24/25 hooajast Keila Coolbet nime all), kus jäi silma meeskonna ühe liidrina.

2023/24 hooajal teenis ta 29 mänguga keskmiselt 29,6 minutit, 14,4 punkti, 4,9 lauapalli ja 3,9 resultatiivset söötu. 24/25 hooaja esimeste kuudega kogunes mängija statistikasse 12 mänguga keskmiselt 12,7 punkti 4,3 lauapalli ja 4,9 resultatiivset söötu. Edukate mängude pealt liitus Kasemets 2024. aasta detsembris BC Mažeikiaiga.

"Kalev/Cramosse tulek annab mulle võimaluse end proovile panna ja teha karjääris oluline edasiminek. Meeskonnas on väga head mängijad ja treenerid, kellega koos hakkame töötama nii koduste tiitlite nimel kui ka parima tulemuse nimel eurosarjas," sõnas Kasemets Kalev/Cramoga lepingu sõlmimise kohta.

Klubi mänedžer Ramo Kasel on hea meel, et Kasemets klubiga liitub. "Treenerid näevad temas head potentsiaali ja loodame, et meie juures mängija areng jätkub. Kristen sai karastust eelmisel hooajal Leedu kõrgliigast ning leiame, et ta on valmis meie meeskonda aitama."

Kalev/Cramo on 2025/26 hooajaks sõlminud lepingud mängijatest lisaks Kristen Kasemetsale ka Hugo Toomi, Gregor Kuuba, Erik Makke, Märt Rosenthaliga ja Tanel Kurbasega.