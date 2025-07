Eesti võrkpallikoondis kohtub esmaspäeval veel korra Rootsiga

Eesti alistas pühapäevases kontrollmängus Rootsi kindlalt ning võitis kõik viis geimi. Peatreener Alar Rikberg jäi meeskonna esitusega rahule. "Oli asju, mis näitasid meie kvaliteeti, päris palju saame siit õppematerjali, hetkel tegelemegi iseenda mängu paremaks lihvimisega. Üldjoontes sain kinnitust, et see, mida me varasematel nädalatel oleme teinud, on õnnestunud," ütles juhendaja.

"Andsin meestele üsna palju vabadust ja üldjoontes mulle see mäng meeldis – meil oli ilusaid pallivahetusi, oli häid otsuseid, oli kiiret mängu, varieerisime päris palju," lisas treener, kes plaanib ka esmaspäeval kõigile mänguaega anda.

Võrreldes pühapäevase kohtumisega on esmaspäeval koosseisus ka sidemängija Aleksander Eerma ja nurgaründaja Karli Allik. Albert Hurt saab puhkepäeva.

Kell 18 Kalevi Spordihallis algav kohtumine on pealtvaatajatele tasuta.

Eesti kuulub EM-valiksarjas D-alagruppi, mängudega tehti algust eelmisel suvel ja Eesti alistas kodus nii Iisraeli (3:1) kui Horvaatia (3:0). Sel suvel kohtutakse mõlema vastasega võõrsil – 13. augustil mängitakse Horvaatiaga ja 16. augustil Iisraeliga.

EM-valiksarjaks valmistuva võrkpallikoondise koosseis:

Sidemängijad: Robert Viiber, Renet Vanker, Aleksander Eerma

Diagonaalründajad: Renee Teppan, Timo Ander Lõhmus

Nurgaründajad: Karli Allik, Märt Tammearu, Robert Täht, Valentin Kordas, Albert Hurt

Temporündajad: Andri Aganits, Alex Saaremaa, Marx Aru, Mihkel Varblane

Liberod: Silver Maar, Cris Karlis Lepp