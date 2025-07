Fernandez näitas Washingtonis klassi, De Minaur pääses napilt

Washingtoni turniiril suurepärast vormi näidanud 22-aastane Fernandez (WTA 24.) läks finaalis vastamisi Anna Kalinskajaga (WTA 31.), aga venelannal suurt võimalust ei olnud: Fernandez loovutas esimeses setis ühe geimi ja teises kaks, teenides 6:1, 6:2 võiduga oma karjääri esimese tiitli WTA 500 turniiril.

Lisaks karjääri suurimale tiitlile kerkis ta värskes WTA edetabelis 12 koha võrra ning jätkab maailma 24. reketina. "Mul on paar väga-väga pikka aastat olnud," ütles 2021. aastal USA lahtistel finaali jõudnud Fernandez. "Selle karika võit ei ole hea ainult minule ja mu enesekindlusele, aga mu perele ja tiimile ka. See näitab, kui palju me kõik võidelnud oleme."

Fernandez realiseeris 70 minutit kestnud kohtumises oma esimesel pallingul 75-protsendiliselt (Kalinskaja 62%) ning teiselt servilt 50-protsendiliselt (Kalinskaja 17%). Kanadalanna sai kuus murdevõimalust ja realiseeris neist neli, tõrjudes vastase kaks võimalust.

Washingtoni turniiril alistas ta maailma neljanda reketi Jessica Pegula ja maailma 12. reketi Jelena Rõbakina. "Sellega jäin väga rahule. Mul oli mitu keerulist vastast, alates avaringist finaalini välja," ütles kanadalanna. "Need võidud annavad mulle suuremateks turniirideks hoogu. Siin Washingtonis suurte nimede vastu mängida - mul ei olnud hea loos - on hea tunne. Ja võitsin oma esimese 500 turniiri!"

Kui naiste finaalis suurt pinget ei tekkinud, siis samas linnas toimunud meeste turniiri finaal pakkus seda kahe matši jagu. Hispaanlane Alejandro Davidovich Fokina (ATP 19.) teenis Alex De Minauri (ATP 8.) üle avasetis 7:5 võidu, aga austraallane vastas 6:1-ga ning võitja selgus otsustavas kolmandas setis.

Davidovich Fokina alustas võimsalt ning võitis esimesest viiest geimist viis ja läks pärast seda ka 5:2 juhtima, aga De Minaur näitas siis sisu ja jõudis geimi kaugusele. Davidovich Fokinal oli seisul 5:4 lausa kolm matšpalli, aga austraallane pidas vastu ja viigistas seisu. Mehed läksid seejärel kiiresse lõppmängu, kus austraallane 7:3 võidu teenis.

"See väljak sobib mulle. Tegin 2018. aastal Rubljovi vastu sama ja teadsin, et suudan seda veelkord teha," sõnas De Minaur, kes päästis tol turniiril poolfinaalis Rubljovi vastu neli matšpalli, kuid pidi siis finaalis Alexander Zverevi paremust tunnistama. "Ütlesin endale, et pean endast kõik andma ja et kui ma selle matši kaotan, siis oma tingimustel. Täna oli minu päev."

De Minauri jaoks oli see karjääri kümnes tiitel, Davidovich Fokina jäi esimesest karikast taas valusalt ilma. Sel hooajal on ta mänginud mitmes finaalis, aga ei suutnud veebruaris Delray Beachis otsustavas setis 5:2 eduseisult võita ning märtsis jäi ta Acapulcos kindlalt Tomaš Machcile alla.