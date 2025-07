Eduseisu käest andnud rannajalgpallikoondis jäi Euroliigas punktita

Itaalia asus kohtumist viiendal minutil juhtima, kui käärlöögist tulnud tsenderdus tagaposti leidis meeskonnakaaslase ning viimane pealöögiga palli võrku saatis. Eesti viigistas 15. minutil, mil Eesti väravavaht Andreas Kallaste eksitas kauglöögiga Taani puurilukku ning lennutas nahkera jõuliselt posti kõrvalt väravasse. Tegu oli Kallaste debüütväravaga rannakoondise eest, vahendab jalgpall.ee.

Teisel kolmandikul jätkus Eesti initsiatiivikus ning tasuks andis see veel kaks resultatiivset lööki: 20. minutil leidis Kristian Marmor värava all kaitsemängijate poolt tähelepanuta jäetud Sander Lepiku, kes peaga palli võrku saatis. Sama mängija oli täpne kolm minutit hiljem, kui ta Stüfi söödu järel suurepärase käärlöögi puuriluku selja taha lennutas.

Otsustava kolmandiku alguses vähendas Taani vahet, kui nende kauglöök võttis liivast rikošeti ja lendas väravasse. Samas kinkisid taanlased ühe värava ka Eestile, kui vastasmängija tagasisööt puurilukule oli sedavõrd tugev, et nahkkera lendas viimasest mööda võrku. Eesti 4:2 edus võttis mäng aga ootamatu pöörde – Taani skooris neljal järjestikusel minutil ning kahmas endale 6:4 edu, seejuures kasutati resultatiivselt ära mitmeid meeskonnale teenitud karistuslööke.

Taani kaheväravalise eduga kohtumine ka lõppes. "Nii nagu eelnevad mängud, läks ka see kahjuks sama rada pidi. Olime mängus sees, juhtisime pikalt, aga viimased neli-viis minutit andsime mängu täielikult käest," ütles Eesti peatreener Andreas Aniko. "Selle aja jooksul löödi meile neli väravat ja nii ongi. Momente tekitasime ise küll päris palju, aga jätsime need löömata."

"Kõik mängijad on pettunud – see viimane kohtumine oli tõesti võidetav. Tegelikult toimis kõik, kuni nende viimaste minutiteni," jätkas juhendaja. "Meie mänguplaan nägi ette aktiivset survestamist kuni lõpuni välja ja seda me ka tegime. Aga lõpus ei jaksanud me enam piisavalt ning vastane karistas – mängu otsustas Axel Damm, kelle individuaalne kvaliteet lõi vahe sisse."

Sõltumata sellest, millise koha eest Eesti Euroliigas võistlust jätkab, ootab neid järgmine turniir ees septembris. "Jäänud on poolteist kuud. Peame selle aja jooksul treeningutes senisest rohkem keskenduma löökide kvaliteedile ja olukordade lahendamisele. Kindel siht on A-divisjonis püsima jäämine," ütles Aniko.

Eesti pidi Euroliiga etapil tunnistama kõigi alagrupivastaste paremust – nii jäädi alla Tšehhile, Itaaliale kui Taanile. Nädal varem ei õnnestunud koondisel punktiarvet avada ka Gruusias, kus lepiti võõrustaja, Portugali ja Šveitsi paremusega.