Bubba Wallace teenis Indianapolise ringil ajaloolise võidu

Pühapäeval jätkus NASCAR-i karikasari Indianapolis Motor Speedwayl, mis võõrustab lisaks NASCAR-i sarja Brickyard 400 võidusõidule ka IndyCari Indianapolise 500 miili sõitu. Tegemist on USA kahe kõrgeima võistlussarjaga.

NASCAR-is kuulub Brickyard 400 nelja juveelsõidu sekka ning tänavuses põhisõidus teenis võidu 23XI Racingu sõitja Bubba Wallace, kes läbis 168 ringi ajaga 3:22.15. Ta edestas Kyle Larsonit (Arrow McLaren/Rick Hendrick) napi 0,222 sekundiga ning Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing) jäi võitjast 1,254 sekundi kaugusele.

31-aastasest Wallace'ist sai selle võiduga esimene mustanahaline, kes kõrgemates võistlussarjades Indianapolise ovaalil võidutsenud. 2007. aastal teenis Indianapolises toimunud F1-etapil võidu Lewis Hamilton, kuid toona kasutati ringrajal üht sirget ning kurvi.

BUBBA WALLACE WINS THE BRICKYARD 400! pic.twitter.com/8X697NTDRn — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) July 27, 2025

Wallace'i võit ei tulnud aga lihtsalt: pühapäevane põhisõit peatati vihma tõttu, sõidule lisati ringe ning Wallace tegi otsustavatel ringidel julge valiku ning ei läinud autot tankima. "Viimased 20 ringi oli tõusude ja mõõnadega, ütlesin endale, et ma ei suuda seda teha," rääkis Wallace. "Nägin, et mu taga on Larson, ta võitis siin eelmine aasta ja ta on võib-olla kõige parem sõitja üldse. Pidin parem olema, et parimale täna ära teha."

Brickyard 400 võidusõidule avatakse tseremoniaalse ringiga, tänavu sõitis turvaautos NBA täht Pascal Siakam.

Oma karjääri kolmanda Nascar Cup Series võidu teeninud Wallace on sel hooajal kogunud 550 punkti ning hoiab sarjas 11. kohta. Üldliidriks on 726 punktiga Chase Elliott (Hendrick Motorsports), kellele järgnevad William Byron (Hendrick Motorsports; 722 p), Larson (711 p). Tiitlikaitsja Joey Logano (Team Penske) on 532 punktiga 12. real.