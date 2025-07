Lõiv sai EM-il 12. koha: proovisin tolmus lihtsalt ellu jääda

Euroopa meistriks krooniti rootslanna Jenny Rissveds ajaga üks tund, 21 minutit ja 47 sekundit. Hõbemedalile sõitis end inglanna Evie Richards (+1.19) ja pronksmedalile šveitslanna Nicole Koller (+1.46). Kaheksakordne Eesti meister Lõiv ületas finišijoone 12. positsioonil, kaotades võitjale kuue minuti ja 56 sekundiga.

"Sain stardist hästi ära, aga umbes 300 meetri pärast, kui staadionilt välja sõideti ja grupp kokku tõmbas, siis panin ikka palju pidurit ja jäin grupi lõppu. Sama vea tegin lühirajasõidus," ütles Lõiv võistluse järel. "Sealt edasi proovisin esimese ringi selles tolmus lihtsalt ellu jääda. Tegin palju vigu ja ühe raskema laskumise läksin lausa üks jalg pedaalist lahti."

"Alates kolmandast ringist sain oma rütmi ja püüdsin eesolevaid tüdrukuid," jätkas Lõiv. "Tundus, et kuum ilm mõjutas nii mõndagi sõitjat. Mina sellest väga aru ei saanud. Isiklikult arvan, et see oli minu selle aasta parim sõit, kuigi jalgade tunne ei olnud kõige parem ja rada kindlasti ei soosinud mind, sest tõuse ei olnud väga ja need mis olid, oli vaja püsti sõita."

EM-il neljapäeval sõidetud lühirajasõidus teenis Lõiv 16. koha.