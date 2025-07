Saku lõi Elvas kümme väravat ja kindlustas teist kohta

11. voorus sündis senise hooaja suurim võiduskoor, kui Saku Sporting alistas võõrsil FC Elva koguni 10:0, vahendab jalgpall.ee. Kodunaiskonna jaoks algas mäng keeruliselt juba teisel minutil, mil Katriin Saulus viis külalised juhtima. Seejärel kasvas Sportingu edu kiiresti: 35. minutiks oli tablool juba 8:0.

Elval õnnestus küll enne vaheaega väravatesadu peatada, ent teisel poolajal lisas Sporting veel kaks tabamust. Saku poolelt sai Saulus kirja kübaratriki, kaks väravat lõid nii Emma Treiberg kui ka Lisandra Rannasto. Ühe tabamuse lisasid Viktoria Toding, Valeria Liik ja Grete Daut.

Sporting on 11 vooruga kogunud 23 punkti ning hoiab kindlalt tabeli teist positsiooni – tabeliliider Flora, kel on üks mäng vähem mängitud, on naiskonnast seitsme punkti kaugusel. Elva jätkab heitlust tabeli viimaselt realt, olles kirjutanud enda nimele neli silma.

Tartu Tammeka ja JK Tabasalu kohtumine lõppes 1:1 viigiga, millega sai murtud mõlema naiskonna viimaste omavaheliste mängude tavapärane 3:1 skoorijada. Naiskonnad püsisid avapoolajal väravateta viigis, kuid 53. minutil viis Reti Marleen Ränk külalised juhtima. Tammeka surve kandis vilja alles lõpus, kui 82. minutil viigistas seisu Kaisa Triin Arike. Tabasalu hoiab teenitud 16 punktiga viiendat positsiooni, Tammekal on kirjas kuus punkti ning võistlemist jätkatakse seitsmendalt realt.

JK Tallinna Kalev ja Viimsi JK viimases kahes omavahelises mängus kordunud 2:2 viigimuster sai lõpu – Kalev teenis kodus 1:0 võidu. Mängu ainus värav sündis 53. minutil, kui resultatiivsust näitas Maria Orav. Kalev on kogunud enda nimele kolm punkti ning jätkab võistlemist liigatabeli kuuendalt realt. Viimsi, kel on kirjas 17 silma, on tabelis kolmas.