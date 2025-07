Eesti rannajalgpallikoondis kaotas tugeva alguse järel Itaaliale

Kohtumise alguses näitas Eesti väga teravat ja enesekindlat mängu. Juba esimese minuti ja 20 sekundi jooksul tekkis kolm head võimalust skoori avamiseks: Sander Lepiku ja Ervin Stüfi löögid tõrjus vastaste väravavaht ning Rasmus Munskindi löök tabas latti, vahendab mängu käiku jalgpalliliit.

Juhtima läks siiski Itaalia, kui vastane lõikas kaheksandal minutil palli vahelt ning selle resultatiivselt värava ette söötis. Ent Eesti vastas kiirelt: lahtimängu järel leidis Erol Kigaste Ragnar Rumpi, kes mängis kahe vastasmängija vahelt löögile ja saatis palli kindlalt väravavahist mööda. Itaalia lõi 11. minutil teise värava, lõpetades edukalt oma kombinatsiooni ning saates võõrustaja üheväravalises edus pausile.

Teise kolmandiku alguses tekitas Eesti taas ohtlikke olukordi – esmalt Munskindi kauglöök ning seejärel nurgalöögi järel Kristian Marmori pealelöök, mis läks napilt mööda. Itaallased kasvatasid eduseisu 23. minutil, kui keskelt teenitud karistuslöök saadeti otse ja kindlalt võrku. Nagu ka avavärava puhul, tuli Eestilt kiire vastus: paarkümmend sekundit hiljem teeniti nurgalöök, mille järel sündis vastaste omavärav ning seisuks 2:3.

Itaalia edu kasvas 27. minutil kahele – taas oldi karistuslöögist täpsed, kui pall lendas liivapõrkest väravavahi jaoks püüdmatult selja taha lendas. Kohtumise viimase tabamuse kirjutasid enda nimele võõrustajad, kui eelviimasel minutil sai jala valgeks meeskonna kapten. Nii lõppes kohtumine väljakuperemeeste 5:2 võiduga.

Peatreener Andreas Aniko sõnul mindi Itaalia vastu väljakule hea enesetundega ning just sellised mängud tugeva vastase vastu toovad meeskonnast sageli parima välja. "Keegi polnud püssi põõsasse visanud ja motivatsioon tippkoondise vastu oli kõrge – tegelikult ei ole ju tunnet, et me ei suudaks selliste meeskondadega mängida," rääkis ta.

Enne kohtumist oli meeskonnale antud selge sõnum – kaotada pole enam midagi, tuleb anda endast sada protsenti, samas nautida atmosfääri. Aniko sõnul kandus see suhtumine ka mängupilti. "See oli meie parim mäng viimase viie kohtumise jooksul. Mis seal salata, väravaid me vastasest rohkem lüüa ei suutnud ja pallivaldamine oli nende kasuks, aga usun, et reaalseid võimalusi oli meil isegi rohkem kui neil. Lihtsalt Itaalial olid supertõrjed või läksid meie võimalused napilt väravast mööda," tõdes Aniko. Ta lisas, et kuigi vastu tuli võtta kaotus, oli meeskonna emotsioon ka pärast lõpuvilet hea. "Muidugi tahad ju võita, aga samas ei lahkunud keegi väljakult halva tujuga."

Pühapäeval lõpetab Eesti turniiri kohtumisega Taani vastu. "Eesmärk on endine – mängime võidu peale. Püüame lõpetada need kaks järjestikust turniiri positiivselt ja lahkuda ikkagi teadmises, et andsime enda poolt lahingu," kinnitas Aniko.

Alagrupi tulemused:

25. juuli kell 16.00: Tšehhi – Eesti 3:2

25. juuli kell 21.30: Taani – Itaalia 1:5

26. juuli kell 18.00: Tšehhi – Taani 2:3

26. juuli kell 21.30: Itaalia – Eesti 5:2