Rootsi väravamasin liitus Londoni Arsenaliga

Gyökeresi seostati suvises üleminekuaknas erinevate tippklubidega, kuid kõige tõsisemat huvi näitas üles Arsenal, kes pidi pärast pikki läbirääkimisi Lissaboni Sportingule välja käima 63,5 miljonit eurot. Üleminekutasule võib erinevate boonustega lisanduda veel 10 miljonit.

Rootsi ründeäss sõlmis Arsenaliga viie aasta pikkuse lepingu ning hakkab kandma särginumbrit 14, mis on varasemalt kuulunud teiste seas Thierry Henryle ja Pierre-Emerick Aubameyangile.

Gyökeres märkis, et tal tekkis soov Inglismaa hõbedameeskonnaga liituda juba eelmise hooaja keskel, kui tema toonane koduklubi Sporting kaotas Meistrite liigas Arsenalile 1:5.

"Tundsin lihtsalt, et Arsenal on minu jaoks õige klubi. See, mida [peatreener] Mikel Arteta ja spordidirektor Andrea Berta mulle rääkisid ning mida olen ise Arsenali vaadates näinud, avaldas mulle muljet," ütles Gyökeres.

"Kui eelmisel hooajal nende vastu mängisin, siis oli kohe selge, et tegemist on väga tugeva ja raskesti alistatava meeskonnaga. See kogemus mõjutas minu otsust ning loomulikult mängis rolli ka klubi rikkalik ajalugu ja tohutu fännibaas," lisas ta.

Gyökeres mängis viimased kaks hooaega Portugali tippklubis Sportingus, kelle eest lõi kõikide sarjade peale 102 kohtumisega suisa 97 väravat. Ta krooniti mõlemal hooajal Portugali kõrgliiga parimaks väravakütiks ning on täpset jalga näidanud ka rahvuskoondises, lüües Rootsi särgis viimase 17 kohtumisega 12 väravat.

Enne Sportingut tegi ta endale nime madalamates liigades, esindades Brommapojkarnat, Brighton & Hove Albioni, St. Paulit ja Coventry Cityt.

Gyökeres on Arsenali kuuendaks suviseks täienduseks. Klubiga on liitunud veel väravavaht Kepa Arrizabalaga, kaitsja Cristhian Mosquera, poolkaitsjad Christian Norgaard ja Martin Zubimendi ning ääreründaja Noni Madueke.