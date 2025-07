Harju täiendas meeskonda Leverkuseni Bayeris sirgunud kaitsjaga

18-aastane Camara hakkab Harju meeskonnas kandma särki numbriga 21 ning arvati juba reedeõhtuseks Premium liiga 19. vooru kohtumiseks Pärnu Vaprusega Harju koosseisu. Seni on ta esindanud Leverkuseni U-17 ja U-19 võistkondi, kelle eest tal on Transfermarkti andmetel kirjas 28 kohtumist, vahendab soccernet.ee.

"Olen end avapäevast saadik siin hästi tundnud. Kõik on väga meeldivad, nii staff kui ka mängijad. Tunnen end koduselt!" vahendas Harju sotsiaalmeedias uue mängija esimesi emotsioone.

"Meil on väga hea meel, et järjekordne noor ja talendikas mängija on liitunud Harju protsessiga," lausus Harju tegevjuht Kalmer Liiv. "Nourdine on füüsiliselt tugev, kiire ja suurepäraste kaitseomadustega mängija, kes annab meile kindlasti juurde mitmes mänguelemendis. Rõõmustab ka see, et tema sulandumine meeskonda on olnud väga sujuv."