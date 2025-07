Karditalent Markus Kajak teeb kodupubliku ees ringrajadebüüdi

Kajak võistleb regiooni suurimal autode ja mootorrataste ringrajavõistlusel GT Open klassis Porsche 911 GT3 (992) võistlusautoga.

"Eelmise aasta lõpus tegin Barcelona ringrajal esimesed kaks testipäeva. Alguses oli kõik väga uus ning väike närv oli ka sees, kuid teise päeva alguseks sain juba asjad paika," ütles 21-aastane kardisõitja. "Teine test oli tänavu aprillis Red Bull Ringil Austrias. Seal oli juba oluliselt kergem. Tundsin autot, enam polnud nii suurt närvi ning suutsin autost rohkem välja pigistada."

Kajak ütles, et tema eesmärgiks Estonian GP-l on klassivõit, aga pilk on suunatud tuleviku poole. "Lähen ka GT3 Cupi ringirekordit püüdma, lisaks soovin üleüldiselt ringrajaeluga rohkem tutvust teha ning uusi tutvusi ja kogemusi hankida. Kindlasti on mul soov lähitulevikus autode ringrajasõitu üle minna, kuid selle aasta plaan piirdub hetkel kardispordiga," ütles ta.

Autode ringrajasõidu Eesti meistrivõistluste punkte jahitakse ajalooliste vormelite kolmes klassis ning kereautode klassis V1600. Võistlejate registreerimine alles käib, kuid eelinfo põhjal on loota kuni 25 ajaloolise vormeli osalemist. Kuna võistlus kuulub Soome meistrivõistluste kavva, on rajale oodata nii V8 mootoriga varustatud siluettautosid klassis V8 Thunder kui mootorrattamootori ja retrodisainiga Legends klassi sõidukeid.

Pärast enam kui viieaastast vaheaega toimub Porsche Ringil taas motoringrajasõidu Soome meistrivõistluste etapp. "Meil on suur au, et põhjanaabrid oma motoringrajasarja pärast pikka vaheaega taas Eestisse toovad," ütles Eesti mootorrattaspordi föderatsiooni ringrajakomisjoni esimees Hanno Hansson. "Mida enam me naaberriikide sportlastega koos võistleme, seda enam areneme."

Võistlus toob kokku lähiriikide paremiku. Suure tõenäosusega teeb oma tänavuse ainsa kodurajastardi Eesti motoringraja tippsõitja Hannes Soomer.

Reedel, 8. augustil sõidetakse peamiselt treeninguid ja kvalifikatsioone, kuid toimub ka üks võistlusstart. Laupäev ja pühapäev on mõlemad peamiselt võistlussõitude päralt.