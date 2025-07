Viimsi KK tõi klubisse mullu TalTechis ja Keilas mänginud Espen Mägi

Viimsi korvpalliklubi teatas reedel, et on sõlminud lepingu 20-aastase Espen Mägiga.

Möödunud hooaega alustas Mägi TalTech/ALEXELA ridades ning hooaja teises pooles pallis ta Keila KK meeskonnas. Tartust pärit ning gümnaasiumiajal Audentese Spordigümnaasiumi esindanud tagamees näitas möödunud hooajal head mängu just Saku esiliigas. Mägi kogus keskmiselt 32 minutiga 18,7 punkti, 5,3 lauapalli ning 1,5 resultatiivset söötu

"Rõõm on liituda minu jaoks uue ja potentsiaalika meeskonnaga. Viimsil on struktuur paigas ning nagu ajalugu on näidanud, siis on siit nii mõnigi mees suure hüppe edasi teinud. Teeme tööd ja naudime kossu" sõnas Mägi.

Viimsi peatreener Valdo Lips ütles, et 20-aastane Mägi sobib hästi Viimsi klubisse. "Espen on olnud noortekoondiste liige nii "tavakorvpallis" kui 3x3 korvpallis ning seetõttu sobib noore mängijana meie klubi ja esindusvõistkonna konseptsiooni," ütles juhendaja.

"Espenilt ootame kõigepealt treeningprotsessis endast kõike andmist ning kaitses maksimaalset pingutust ja õnnestumisi. Nende elementide pealt on võimalik ka rünnakul Est-Lat liiga tasemel arengus samm edasi teha," lisas Lips.