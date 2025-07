Kullamäe liitub taas Leedu kõrgliigaklubiga

Leedu korvpalliklubi Panevežysise Lietkabelis teatas neljapäeval, et on sõlminud lepingu Eesti korvpallikoondise tagamängija Kristian Kullamäega.

Kullamäe mängis Panevežyse klubis ka hooajal 2022-23, kuid esindas viimased kaks hooaega Hispaania kõrgliigas Bilbaod. "Tere tulemast tagasi, Kristian!" kirjutas Lietkabelis ühismeedias.

Tagamängija mängis 2022-23 hooajal Leedu kõrgliigas 33 mängus ning oli algkoosseisus 18 korda. Keskmiselt kogus ta 25 minutiga 13,7 punkti, 3,7 korvisöötu ning 2,9 lauapalli. Eestlane oli nii punktide kui resultatiivsete söötude arvestuses liigas esimese 20 mängija seas.

Lietkabelis pälvis toona kõrgliigas ja kodustel karikavõistlustel kolmanda koha ning EuroCupis jõuti kaheksandikfinaali.

"Kristian on viimasel kahel aastal [Hispaania kõrgliigas] veelgi kogemusi kogunud. Pärast tema lahkumist Lietkabelisest hoidsime tal silma peal," sõnas klubi spordidirektor Lukas Grabauskas. "Loodame, et ta sobitud treener Nenads Canaksi mänguskeemi hästi ja on veelgi parem mängija, kui ta kaks aastat tagasi oli."

Lietkabelis on viimasel kuuel hooajal teeninud Leedu kõrgliigas vähemalt pronksi, 2021-22 hooajal jäid nad teiseks. Lisaks osaleb klubi Euroopa karikaturniiril ehk EuroCupil.