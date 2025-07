Eesti tüdrukute käsipallikoondis osaleb Balti mere turniiril

Tüdrukute koondis on sel suvel saanud rohkem koos harjutada. "Seekordne lähenemine oli mõnevõrra teistsugune – tegime suve jooksul korra nädalas ühistreeninguid ja vaatame, kuhu see süsteem meid viib ning kas see aitab tulevikus paremini ette valmistuda," selgitas peatreener Ragnar Põldma.

Tüdrukute koondis peab ka seekord hakkama saama ühe oma liidri, Daniela Tuusiseta, kes isiklikel põhjustel kõrvale jääb. "Kahjuks pidime seekord arvestama mõne olulise puudujaga – nii joonemängija kui ka paremsisemise kohapeal tuli koosseisus muudatusi teha," jätkas Põldma. "Samas ülejäänud sisemiste positsioonidega jääme rahule – just sellele liinile oleme ka rohkem rõhku pannud. Paraku on meil endiselt puudu vasakukäelisi, mis on laiemalt kogu Eesti käsipalli probleem."

Eelmise aasta oktoobris jäi tüdrukute koondis lähiriikide eakaaslastele kindlalt alla. "Eks see etapp ongi pigem katseaeg – testime erinevaid lähenemisi ja koosseise. Oleme seekord rohkem keskendunud treeningprotsessile, kuid samas on koosseisu puudulikkuse tõttu kogu suuremat pilti keeruline hinnata. Üritame sellest kogemusest maksimumi võtta ja järgmisteks kogunemisteks ning kohtumisteks järeldused teha," võttis peatreener jutu kokku.

Eesti U-17 tüdrukute käsipallikoondis mängib Balti mere turniiril koosseisus Emma Tunnel, Mirjam Vibliks, Marta Marii Tepner, Valerja Jeleferevskaja, Kertu Kopti, Anette Vildersen, Luiisa Marii Aasna, Simona Pung, Alessia Osokina, Laivi Milvaste, Eva Lillepea, Marianne Vijard, Marjelle Mai Münster, Anastasia Trjuh ja Violeta Martõnkevitš.