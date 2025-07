Eesti klubisid ootavad neljapäeval Rootsi ja Iirimaa meeskonnad

Nõmme Kalju läheb võõrsil vastamisi Iirimaa klubiga St Patrick's Athletic. Tegemist on üheksakordse riigi meistriga, viimati tuli edu 2013. aastal. Sel kümnendil on kaks korda (2021, 2023) võidetud aga karikas.

Eelmise hooaja lõpetas St Patrick's Athletic kolmanda kohaga, aga tänavusel hooajal hoiab tabelis kuuendat positsiooni. 2023. aastal mängis klubis laenulepingu alusel ka Vladislav Kreida.

Eelmises ringis läks St Patrick's Athletic vastamisi Leedu klubiga FC Hegelmann ning saavutas 1:0 ja 2:0 võidud.

Kohtumine algab Eesti aja järgi kell 21.45.

Paide Linnameeskond kohtub Rootsi suurklubiga Stockholmi AIK, kes on kroonitud meistriks 12 korda ja võitnud kaheksa korda karika. Eelmisel hooajal tuli klubi meistrivõistlustel kolmandaks ja hoiab seda positsiooni ka tänavu.

Ka AIK-s on mänginud eestlane - 2019-2020 esindas meeskonda Karol Mets ja pidas klubi eest kokku 59 kohtumist.

Esimeses ringis AIK ei mänginud, sest liituski sarjaga teises ringis.

Mäng peetakse Kadrioru staadionil ja algab kell 18.30.

Tallinna FCI Levadia alistas avamängus kodus Gruusia meisterklubi Thbilisi Iberia 1:0.