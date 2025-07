Eesti bridži järelkasv teenis EM-ilt kaks kõrgemat kohta

Itaalias Salsomaggiores toimunud bridži kuni 21-aastaste Euroopa meistrivõistlustel kujunes finaal eestlaste siseasjaks - Jürgen Güsson ja Kaspar Allas said esikohaduellis jagu Albert Pedmansonist ja Jasper Vähkist.

"Oleme alaliidus juba aastaid pööranud süvendatult tähelepanu noorte arengule. Treeningud, laagrid ja võistlustel osalemised on andnud mängijatele hindamatuid kogemusi," ütles Eesti Turniiribridžiliidu president Sven Sester.

"Samad mängijad tulid vaid nädalapäevad tagasi U-21 võistkondlikel maailmameistrivõistlustel maailmameistriteks ja nüüd kaksikduubel Euroopa paaride meistrivõistlustelt."

"Maailma bridžiüldsus on seda märganud ja juba uuritakse, et mis metoodikat te kasutate, et nii väikesest riigist selliseid tulemusi saavutada," jätkas Sester.

Kuni 21-aastaste EM-i finaalturniiril oli 18 osalejat.