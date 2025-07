Marcus Rashford liitus Barcelonaga: see on klubi, kus saavad kõik unistused teoks

Barcelonal on võimalus pärast eelseisvat hooaega Rashfordi mängijaõigused endale soetada 35 miljoni euro eest.

27-aastane Rashford ei ole oma kauaaegse koduklubi Manchester Unitedi eest väljakule jooksnud alates eelmise aasta detsembrist, kui ta sattus kehva tööeetika tõttu peatreeneri Ruben Amorimi põlu alla. Jaanuaris liitus ta lühiajalise laenulepingu alusel Aston Villaga ning lõi 17 kohtumisega neli väravat.

Rashfordist saab esimene Barcelona särki kandnud inglane pärast Gary Linekeri, kes kuulus Kataloonia klubi rivistusse aastatel 1986-1989.

"Olen väga elevil. See on klubi, kus saavad kõik unistused teoks ja kus võidetakse suuri tiitleid," ütles Rashford Barcelona avaldatud videos. "See, mille eest Barcelona klubina seisab, tähendab minu jaoks palju. Tunnen end siin juba koduselt."

Rashford debüteeris Unitedi esindusmeeskonnas 2016. aastal ning esindas klubi 426 kohtumises ja lõi 138 väravat. Koondisesärgis on tal kirjas 62 kohtumist ja 17 väravat.