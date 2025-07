Eesti rannajalgpallikoondis valmistub Euroliiga teiseks etapiks

Eesti rannajalgpallikoondist ootab sel nädalal, 25.–27. juulini ees Itaalias toimuv Euroliiga A-divisjoni etapp. Tegemist on justkui kordusetapiga mullusest suvest – samas alagrupis võisteldakse Tšehhi, Itaalia ja Taaniga.

Koondis alustas teekonda Itaaliasse 22. juulil, kus ootavad veel ees ühised treeningud. Esimeses kohtumises pannakse pall mängu reedel, 25. juulil Eesti aja järgi kell 16, kui vastamisi minnakse Tšehhiga, vahendab jalgpall.ee.

Kõige edukam on Eesti olnud mängudes Tšehhi vastu – seni on peetud seitse kohtumist, millest viis on lõppenud Eesti võiduga. Viimati mindi Tšehhiga vastamisi eelmisel suvel Tirrenias, kus Eesti teenis kindla 6:3 võidu. Praegusest koosseisust olid toona täpsed Sander Lepik (2 väravat) ja Erol Kigaste.

Ka Taaniga kohtuti viimati samal etapil. Ajalooliselt on Eesti ja Taani mänginud kuuel korral, kuid võiduks on kujunenud vaid esimene kohtumine 2016. aastal, kui alistati vastane 7:1. Lähedale jõuti ka 2023. aasta Superfinaalis, kus normaalajal mängiti viiki 3:3, ent penaltiseerias tuli vastu võtta napp 4:5 kaotus.

Eesti ja Itaalia on läinud vastamisi viiel korral. Esimese ja seni ainsa võidu sai meie koondis mullu suvel, kui viigiliseks jäänud normaal- ja lisaaeg (4:4, 5:5) lahendati penaltiseerias Eesti 5:3 paremusega. Septembris peetud Superfinaalis tuli aga tunnistada Itaalia 6:2 paremust. Toona kandsid Eesti väravate eest hoolt Ragnar Rump ja Juhan Lilleorg.

Möödunud nädalal asus Eesti Superfinaalpiletit jahtima Gruusias, kuid alagrupis tuli tunnistada Gruusia, Portugali ja Šveitsi paremust. Nüüd on võimalus koondisel vigade parandus teha ning avada selleaastane Euroliiga punktiarve.

Tänavusel hooajal osaleb Euroliiga A-divisjonis 16 koondist, kellest igaüks võistleb neljast etapist kahel. Septembris Itaalias Algheros toimuvasse Superfinaali kvalifitseerub paremusjärjestuse alusel seitsme parima meeskonna kõrval ka võõrustajariik. Edasipääsejad selguvad pärast järgmist, 1.–3. augustini Moldovas toimuvat etappi.