Eesti jalgpallur jõudis Hispaania rannajalgpalli kõrgliigas pjedestaalile

Hispaania naiste rannajalgpalli kõrgliiga Premier League kestis 20. juunist 16. juulini ning koosnes kolmest järjestikusest mängunädalavahetusest. Kõik kümme osalenud naiskonda kohtusid omavahel korra, seejärel pääses neli paremat finaalturniirile Final4, vahendab jalgpall.ee.

CD Fun and Learning jõudis sinna esmakordselt – poolfinaalis saadi kirja üks kaotus ja üks võit, kuid kolmanda koha mängus teeniti kaks võitu, mis kindlustas koha pjedestaalil.

Loime jaoks oli see kolmas järjestikune suvi Hispaanias, kuid tänavu osales ta esmakordselt kogu liiga vältel. Tema sõnul muudab kogemuse eriliseks rahvusvaheline meeskonnavaim: igal aastal koguneb tiimi mängijaid erinevatest maailma nurkadest ühe eesmärgi nimel – mängida rannajalgpalli. Lisaks Loimele kuulusid tänavusse koosseisu mängijad Hispaaniast, USA-st, Argentinast, Inglismaalt ja Kanadast.

Rannaliival saab Loime enda sõnul tegutseda teistsugusemas rollis: "Kui muruväljakul jään pigem kaitsjaks, siis rannas saan mängida tipuründajana." Tänavu õnnestus tal lüüa ka oma esimene värav Hispaania kõrgliigas – ja seda peaga.

Loime avaldas tänu Viimsi klubile ja treener Martin Reimile, kes on võimaldanud tal suvel rahvusvahelisel tasemel rannajalgpalli mängida. "See kuu Hispaanias on alati eriline – hea vaheldus muruväljakule ja argirutiinile. Olen väga tänulik, et saan seda teha, isegi kui pean mõne liigamängu Eestis vahele jätma," kinnitas ta.

Hispaania meistritiitli võitis sel aastal C.D. Atletico Torroxeño.