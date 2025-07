Eesti eriolümpia võistkond võistles maailma suurimal noorteturniiril

13.–19. juulini peetud turniiril osales kokku ligi 2000 võistkonda 74 riigist ning nädalaga peeti enam kui 4900 mängu, vahendab Jalgpall.ee.

Eesti eriolümpia tiim, kuhu kuulusid mängijad Ämmuste ja Urvaste koolidest, alustas turniiri tasememängudega, mille tulemusel paigutati nad neljandale tasemele. Alagrupimängudes mindi vastamisi Hongkongi, Rootsi, Prantsusmaa ja Belgia võistkondadega.

Kui avakohtumises tuli tunnistada Hongkongi esinduse 2:0 paremust, siis järgmistes mängudes teeniti juba punktilisa: Rootsiga mängiti 1:1 viiki, Prantsusmaa alistati 6:2 ja Belgia 3:1. Alagrupi lõplik paremusjärjestus andis Eesti tiimile võimaluse mängida kolmanda koha kohtumises, kus meie meeskond teenis kindla 3:0 võidu ja lõpetas turniiri C-tasemel kolmanda kohaga.

Eesti Jalgpalli Liidu rahvajalgpalli juhi Teet Allase sõnul valitseb Gothia Cupil eriliselt positiivne õhkkond, mis loob mängijatele hindamatu kogemuse. "Iga mängija saab olenemata oma võimetest võimaluse platsil osaleda ja esineda. Eriolümpia sportlaste ja treenerite suhtumine on tõeliselt innustav – nende armastus jalgpalli vastu ja pühendumus paistavad igast sammust. See maailma suurim noortejalgpalliturniir on suurepärane platvorm kaasamiseks nii intellektipuudega sportlastele kui ka teistele noortetiimidele," sõnas Allas.

Eesti eriolümpia võistkonda kuulusid Braian Andreas Kiudmaa, Andris Agar, Ralf Makejev, Mairold Eelmets, Hendrik Mölder, Markus Linder, Karl Marcus Niidu, Lauri Saar, Aare-Karl Järv ja Kert Serka. Treenerid olid Jüri Kiidron ja Inessa Maksimov, võistkonna esindaja oli Teet Allas.

Noorteturniiril osales Eestist veel kolm võistkonda – FC Ajax Tallinna kaks koosseisu (U-13 ja U-15) ning Nõmme Unitedi U-12 noormeeste esindus. Parimana jõudis Nõmme United oma vanuseklassis veerandfinaali, kus tuli vastu võtta napp 1:2 kaotus Mehhiko eakaaslastelt.