Wimbledoni korraldajad said tähtsa kohtuvõidu

Wimbledoni tenniseturniiri korraldajad said esmaspäeval kohtuvõidu ja astusid sammu lähemale planeeritud laiendusprojekti realiseerimisele.

Wimbledoni tenniseturniiril korraldav organisatsioon AELTC soovib praegust kompleksi laiendada. 200 miljoni naela maksva mineva ümberehituse järgi saaks kompleks juurde 39 väljakut ja pealtvaatajate koguhulga saaks tõsta 42 000 inimeselt 50 000 inimeseni.

Ühtlasi tähendab see seda, et ka kvalifikatsiooniturniiride läbiviimise saaks tuua põhikompleksi.

Alates 1993. aastast kuulub AELTC-le ka lähedal asuv golfikeskus, mille maade arvelt loodetaksegi tennisekompleksi laiendada, aga selle vastu seisab organisatsioon Save Wimbledon Park (SWP), kes ei ole rohealade täisehitamisega rahul.

Suur-Londoni omavalitsus andis eelmisel aastal AELTC-le ehitusloa, aga SWP väitis juunis kohtuistungil, et võimud ei võitnud nõuetekohaselt arvesse piirkonna ümberehitamise piiranguid, milles lepiti 1993. aasta omandi üleandmisel kokku.

Esmaspäeval lükkas Londoni ülemkohus aga SWP ehistusloa seaduslikkuse vaidlustamise tagasi, kuid enne "kopa maasse löömist" on tenniseklubil tarvis võita veel üks õiguslik heitlus, mis peetakse plaanide kohaselt järgmise aasta alguses.

AELTC juht Debbie Jevans kommenteeris, et on kohtu otsusega rahul ja klubi pöörab nüüd tähelepanu mainitud eraldiseisvale kohtumenetlusele seoses endise golfiväljaku territooriumiga.

SWP juht Christopher Coombe sõnas aga, et äsja langetatud otsus kavatsetakse edasi kaevata ja sellisel kujul looks see "murettekitava pretsedendi kaitstud rohevööndi ja avalike alade soovimatul arendamisel".