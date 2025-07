Glinka tõusis karjääri parimale tabelikohale

Eesti meestennisistid parandasid oma edetabelikohta: Mark Lajal kerkis neli positsiooni ja on nüüd 181., Daniil Glinka kolm kohta ja on 374. ning Kristjan Tamm neli kohta ja on 902. Glinka jaoks tähistab see ühtlasi karjääri parimat ATP positsiooni.

Meeste esikümnes toimus üks muudatus, kui ameeriklane Ben Shelton tõusis Taani esinumbrist Holger Runest mööda kaheksandaks. Esireketina jätkab Wimbledonis Carlos Alcarazi valitsusaja lõpetanud Jannik Sinner, hispaanlane on tema järel teine ning Alexander Zverev kolmas. Neile järgnevad Taylor Fritz, Jack Draper ja Novak Djokovic.

Naiste maailma esikümnes liikumisi ei olnud, Arina Sabalenkale järgnevad Coco Gauff, Iga Swiatek, Jessica Pegula, Mirra Andrejeva, Zheng Qinwen ja Amanda Anisimova. Suure tõusu tegi Elena Malõgina, kes kerkis 31 kohta ja asub nüüd tabeli 438. real.