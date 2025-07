Leivategija võidust: ikka hull pingutus

"Kaks erinevat poolaega olid ja teise poolaja algus oli selline väga ebakindel. Tulid söödueksimused ja kuidagi ei saanud seda liikuvust kätte. Kõik seisid ja üritasid sirgete jalgade peal seal midagi teha. Me ei saanud käima ja olime raskustes Kuressaare pallidega," sõnas Pärnu Vapruse treener Igor Prins.

"Katki ei ole midagi. Eks sellised mänge tuleb lihtsalt. Tagaotsa satsitega tahaks paremini ja võrdsemalt mängida. Ei taha sellised ära kukkumisi. Teeme vigade paranduse, järgmine nädal on uus mäng ja liigume edasi."

Viiendat tabelikohta nad praegu jahtima ei asu. "Proovime kõige pealt hakkama saada kuuenda koha positsiooniga. Kindlasti vütame mäng-mängu haaval ja praegu on olulised mängud ees, kui peab punkte võtma," lisas treener.

Kaks ja pool kuud võiduta olnud Kuressaare avas pühapäeval taas võiduarve. "Meil on väga vähe jäänud puudu, et neid punkte saada ja täna oli keeruline mäng, aga näitasime teine poolaeg iseloomu ja selle pealt tuli. Loomulikult fantastiline publik ka," ütles Kuressaare peatreener Sander Post.

Pikalt võiduta olek meeskonda palju ei mõjutanud. "Me ei mängi kehvasti, me treenime hästi. Pingutame selle nimel, et need punktid tuleksid ja teeme iga päev selle nimel tööd.

Mängu parimaks mängijaks valitud Markus Johannes Leivategija sõnas, et võit oli magus. "See on olnud klubile ebareaalselt raske aeg. Viimane võit oli äkki Kalevi vastu mais. Täna oli seda tõesti vaja."

"Eks tänama peab staffi, et nad tõmbasid meid riietusruumis käima ja rääkisid üle asjad, mida on teisel poolajal paremini vaja teha. Tegime ja ikka hull pingutus. Paneme nüüd edasi ja loodame, et saame selle hooaja veel ümber pöörata."

Leivategija sõnul loodavad nad hooaja lõpuks jõuda nii kõrgele, kui võimalik. "On loogiline, et põhiline eesmärk on jääda püsima ja selle nimel me igapäevaselt töötame."