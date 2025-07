Lätt pidi kodusel slämmiturniiril leppima teise kohaga

Laupäeval suurepärase vooruga liidriks kerkinud Lätt alustas viimast võistluspäeva veenvalt ja juhtis pärast 10. rada viie viskega.

Paraku ebaõnnestus Lätt 11. rajal, kus sooritas double-bogey ning lubas sellega soomlannal Silva Saarinenil vähendada vahe kahele viskele. Järgmised kolm rada läbiti võrdselt, kuid 15. rajal sulas eestlanna edu bogey tõttu ühele viskele ning 17. rajal viskas ta veel ühe double-bogey. Saarinen oli seevastu oma visetel kindel ja asus viimase raja eel juhtima kolme viskega.

Lätt läbis küll 18. raja birdie'ga, kuid Saarinen ei vääratanud ning kahekordne maailmameister pidi kodupubliku ees piirduma hõbemedaliga (-16). Koondtulemusega 18 viset alla par'i lõpetanud Saarinen võitis oma karjääri esimese Major-taseme tiitli. Kolmanda koha saavutas ameeriklanna Ella Hansen (-12).

Eestlannadest jõudis esikümnesse ka Keiti Tätte, kes sai soomlanna Eveliina Saloneni (-6) järel üheksanda koha (-5). Kaidi Allsalu jäi jagama 14. kohta (-2).

Meeste turniiril jagavad enne viimast võistluspäeva liidrikohta ameeriklased Gannon Buhr ja Isaac Robinson (mõlemad -37). Parima eestlasena jagab Mauri Villmann üheksandat kohta (-24).

Silva Saarinen started the day 3 strokes back of the lead, but her 1007-rated final round (-6) gave her the victory pic.twitter.com/reZaJPXlOY