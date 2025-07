Teravalt alustanud Eesti jäi rannajalgpalli tippkoondisele alla

Eesti alustas kohtumist teravalt, kui juba 40. sekundil pandi küljesisseviske järel pall vastase võrku, ent eelnenud olukorras fikseeris kohtunik vea ning värav ei lugenud. Portugal alustas kohtumist aeglaselt, kuid mida aeg edasi, seda rohkem haaras just vastane mänguohjad enda kätte. Eesti väravas näitas ka Andreas Kallaste enesekindlust ning sooritas mitmeid olulisi tõrjeid. Kümnendal minutil pääses Eesti napilt, kui pall raksatas vastu latti. Avakolmandiku viimasel minutil Portugal enam aga ei eksinud – kiire avanemisega leiti ees Lopes, kes olukorra lahendas ja meeskonna üheväravalises edus pausile viis, vahendab jalgpall.ee.

Teise kolmandiku alguses suurendas Portugal eduseisu kaheväravaliseks – vastaste väravavaht luges mängu hästi ning leidis täpse sööduga ees kapten Coimbra, kes suunas palli peaga kindlalt lati alla. Kohtumise 18. minutil tekkis Eestil tõsisem võimalus värav tagasi lüüa, kuid Kristian Marmori löögi järel tabas pall rikošetist posti ning jätkulöögile pääsenud Sander Lepik suunas nahkkera peaga napilt väravast mööda.

Viimase kolmandiku esimestel minutil jäi Eestit tabamusest lahutama väravaraam – Lepiku löök leidis latti. Pooltunnil mängisid Lepik ja Ragnar Rump omavahel hästi kokku ning võimalus justkui väravaks tekkis, kuid Rumpi löök läks otse vastaste väravavahile, kes tõrjus palli küljejoone taha. Raam mängis otsustaval hetkel rolli ka Eesti kasuks – kui Portugal oli lähedal oma kolmandale väravale, takistas neid post ning seis jäi muutumatuks, seda kuni lõpuvileni.

Eesti koondis tuli kohtumisele Portugali vastu selge sihiga parandada Gruusia mängus tehtud vead. Peatreener Andreas Aniko sõnul oldi avakohtumises küll alguses mänguliselt paremad, ent kaitse eksimused ja kehv realiseerimine maksid kätte, mistõttu oli nüüd eriti oluline neid vältida. "Tegelikult me teame, et meie tase on parem – lihtsalt eilne mäng oli meie poolt kehv, eriti realiseerimisel. Oluline on pöörata rohkem tähelepanu ka väikestele detailidele – lihtsatele söötudele ja üldisele kvaliteedile, mis peavad olema kõrgemal tasemel," sõnas Aniko.

Peatreener tõdes, et ka Portugali vastu sai määravaks realiseerimise küsimus – võimalusi loodi, kuid löögid kas tabasid väravaraami või jäi ette vastaste väravavaht. "Mängisime kaitses hingestatult ja agressiivselt, ega neil ka lihtne polnud. Kaitses oleme mänginud hästi juba aastaid – meile ei lööda väga palju väravaid. Aga palliga tegutsemine vastase väljaku poolel, eriti kolmandikul, on see, kus me jääme hätta," selgitas Aniko. Tema sõnul on A-divisjoni tasemel igal väiksel puutel ja sööduvigadel suur kaal – kui ajastus või tehnika veab kasvõi pisut alt, ei jõua pall väravasse. Samas tundis Aniko heameelt, et reedene mängupilt suudeti pöörata ümber ning 0:2 kaotus MM-i kolmanda koha meeskonnale pole kindlasti häbiasi.

Pühapäeval ootab Eestit ees viimane alagrupikohtumine Šveitsi vastu ning Aniko ei eita, et surve punktiarve avamiseks on olemas. "Kui me siit turniirilt kolme punkti ei saa, läheb superfinaali pääsemine väga raskeks. Aga kui suudame hoida sama häälestatuse ja suhtumise nagu täna, on kõik võimalik," ütles ta. "Kvaliteeti on Šveitsil küll, aga ma usun, et meil tekib võimalusi – oleme nüüd kaks päeva saanud harjutada ja lõpuks peavad pallid ka ju sisse minema," lisas Aniko lõpetuseks.