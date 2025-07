Suppi kannab Slovakkias mägedekuninga särki

Reedel sõideti velotuuril 7,5-kilomeetrine temposõit, mille võitis itaallane Roberto Capello ajaga kümme minutit ja 17 sekundit. Sebastian Suppi (+0.19) sai üheksanda, Joonas Puuraid (+0.21) 12., Riko Tammepuu (+0.28) 15., Glen Gregory Kõiv (+1.04) 53., Karel Gustav Rei (+1.17) 72. ja Hugo-Hendrik Orav (+1.24) 79. koha, vahendab ejl.ee.

Laupäeval oli velotuuril kavas 129,6-kilomeetrine grupisõit, mille võitis suurest grupifinišist itaallane Francesco Baruzzi (2:51.52). Puuraid teenis 15., Kõiv 17., Rei 23., Suppi 40., Tammepuu 56. ja Orav 66. koha.

Velotuuri üldarvestuses jätkab liidrina Capello. Suppi on üheksandal, Puuraid 12., Tammepuu 15., Kõiv 48., Rei 65. ja Orav 71. positsioonil. Mägedekuninga arvestuses on liider Suppi, Puuraid hoiab kolmandat kohta. Pühapäeval on velotuuril kavas 130,2-kilomeetrine finaaletapp.

Belgias jätkub naiste mitmepäevasõit Baloise Ladies Tour (UCI 2.1). Teisel etapil (127,3 km) võidutses hollandlane Nienke Veenhoven (Team Visma | Lease a Bike; 3:01.30).

Päeva jooksul pikalt jooksikute grupis sõitnud Aidi Gerde Tuisk (Team Coop – Repsol) ületas finišijoone 82. positsioonil. Laura Lizette Sander (Team Coop – Repsol) tulemust kirja ei saanud.

Laupäeva hommikul peetud grupisõidus (87,4 km) oli parim inglane Zoe Bäckstedt (Canyon//Sram zondacrypto, 2:08.09). Tuisk (+5.13) teenis 98. koha.

Velotuuri üldarvestuses jätkab liidrina hollandlane Charlotte Kool (Team Picnic postNL). Tuisk (+5.53) on 89. kohal. Laupäeva õhtul on kavas veel 10,4-kilomeetrine temposõit ja pühapäeval 127,3-kilomeetrine grupisõit.