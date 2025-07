Väravate löömisega hädas olnud Man United palkab veel ühe ründaja

United jahtis Mbeumo allkirja alates suve algusest, kuid Brentford lükkas liigarivaali esimesed pakkumised tagasi. The Athletic kirjutas reedel, et klubid jõudsid lõpuks üleminekutasus kokkuleppele – 75 miljonit eurot, millele võib boonustena lisanduda veel 7 miljonit.

Brentford lükkas United esimesed pakkumised tagasi, sest soovis Mbeumo eest saada rohkem kui 74,2 miljonit eurot ehk suuremat summat kui see, mille United käis juunikuu alguses välja seni Wolverhampton Wanderersi hingekirja kuulunud brasiillasest ründaja Matheus Cunha eest.

25-aastane Mbeumo ja 26-aastane Cunha annavad olulist ründejõudu juurde meeskonnale, mis lõi lõppenud liigahooajal 38 kohtumisega vaid 44 väravat ning lõpetas 15. positsioonil. Mbeumo oli eelmisel hooajal 20 väravaga liiga paremuselt neljas ja Cunha 15 tabamusega paremuselt kaheksas väravakütt.

Mbeumost saab Unitedi kolmas suvine täiendus, sest lisaks Cunhale on klubisse toodud ka 18-aastane paraguaylasest vasakkaitsja Diego Leon, kes esindas seni kodumaa klubi Cerro Portenot.

