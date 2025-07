Arsenal ostis linnarivaalilt Inglismaa koondislase õigused

Londonis sündinud Madueke alustas oma jalgpalliteekonda Crystal Palace'iga, aga siirdus 2014. aastal Tottenhami akadeemiasse. 2018. aastal jätkas ta oma karjääri aga hoopis Hollandis, kui liitus PSV Eindhoveniga, kus mängis kuni 2023. aastani.

Siis otsustas Chelsea aga ääreründaja kodulinna tagasi tuua ning pidi talendika mängija eest maksma 33 miljonit eurot. Madueke lõi Premier League'is Chelsea eest 67 mängus 13 väravat, kokku esindas ta klubi 92 mängus. Tema viimaseks mänguks Chelsea koosseisus jäi äsjalõppenud klubide MM-i finaal, milles Chelsea lõi Pariisi Saint-Germainile kolm vastuseta väravat.

Madueke karjäär jätkub nüüd hoopis linnarivaali Arsenali juures, kes maksis palluri eest ligi 56 miljonit eurot. Ta sõlmis klubiga ka viieaastase lepingu. "Olen väga tänulik selle võimaluse eest. Ei jõua murule jooksmist ära oodatagi, see on eriline hetk!" sõnas 23-aastane mängija.

Madueke on esindanud seitsmes mängus ka Inglismaa koondist ja Arsenali juhendaja Mikel Arteta sõnul on tegemist ühe talendikama mängijaga Inglismaa kõrgliigas. "Noni on väga võimas noor mängija, kelle esitused on iga hooajaga aina paremaks läinud. 23-aastaselt on ta kogunud väga palju kogemust klubijalgpallis ja ka koondises, lisaks teab ta Premier League'i väga hästi," ütles treener.

Arsenal on sel suvel klubisse toonud juba neli mängijat: väravavaht Kepa Arrizabalaga ning keskväljamehed Christian Norgaard ja Martin Zubimendi. Lisaks ootab Arsenal veel Rootsi koondise ja Sportingu dünaamilise ründaja Viktor Gyökeresi allkirja.