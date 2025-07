Paide Linnameeskond sõlmis lepingu 23-aastase brasiillasega

Eesti jalgpalliklubi Paide Linnameeskond teatas laupäeval, et on omandanud Brasiilia klubilt Capivariano keskkaitsja Victor Hugo Dos Santos Da Sa mängijaõigused.

Klubi kirjutas, et vasakujalgne Victor Hugo eelmine koduklubi, 1918. aastal asutatud Capivariano FC võistles Brasiilia osariikide liigasüsteemi Sao Paulo osariigi tugevuselt teises liigas, mille tänavuse hooaja võitjana teeniti uueks hooajaks tõusmine osariigi meistrisarja.

Paide spordidirektor Gert Kams ütles, et Hugo on heade füüsiliste eeldustega kaitsja, kes oskab ka kenasti palliga mängida. "Tema mitmekülgsus, kiirus ja agressiivsus annavad meile kaitses lisakäigu ning vajadusel saab ta katta ka vasakkaitsja positsiooni," ütles Kams.

Brasiillane on uue väljakutse eel põnevil. "Olen Paidesse jõudmise üle väga rõõmus. Meeskonnakaaslased on mind soojalt vastu võtnud ning tunnen end siin suurepäraselt. Olen enesekindel ning tean, et loon Paide Linnameeskonna särgis koos klubi ja fännidega ilusa loo!" sõnas Hugo.

Kaitsja võib oma debüüdi teha juba pühapäeval, kui Paide võõrustab Premium liiga 21. mänguvooru kohtumises JK Narva Transi. Lisaks on Hugo üles antud ka Euroopa konverentsiliiga teise kvalifikatsiooniringi avakohtumiseks AIK Stockholmi vastu, mis peetakse 24. juulil Kadrioru staadionil.

Paide Linnameeskond on koduses Premium liigas 38 punktiga kolmandal tabelireal, viigis Nõmme Kalju FC-ga. Esikohal jätkav Tallinna FCI Levadia (47 p) jääb üheksa punkti kaugusele ning Tallinna FC Flora (44 p) kuue punkti kaugusele.