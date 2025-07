VIDEO | Venezuela pesapalliäss sooritas imepärase viske

Atlanta Braves võõrustas Yankeesi ning kodumeeskond läks juba avavoorus 3:0 juhtima. Kolmandas voorus tegi Acuna Jr. aga särava soorituse, kui ta püüdis Cody Bellingeri löödud palli paremal väljakupool kinni ja lennutas palli kolmandasse pessa.

Yankeesi jooksja Jorbit Visas hakkas teisest pesast liikuma sel hetkel, kui pall Acuna kindas maandus, aga Venezuela mehe 90-meetrine nool jõudis enne Vivast pessa ning see lõpetas Yankeesi löögivooru. Braves lisas hiljem veel neli jooksu ja alistas mullu finaali jõudnud New Yorgi klubi 7:3.

"Tema täpsus on täiesti jabur," ütles Bravesi peatreener Brian Snitker oma väljakumängija viskekäe kohta. "Tal on nii tugev ja täpne käsi, see pall liigub õhus sirgelt ja ei kuku ära. Ta on eriline mängija."

MLB-s peeti nädala alguses tähtede mäng, mis tähistab ka teise hooaja poole algust. American League'is on esikohal 59 võitu ja 39 kaotust kogunud Detroit Tigers, kes on aga viimased viis mängu kaotanud. Neile järgnevad Toronto Blue Jays ja Houston Astros (mõlemad 56-41), Yankees on 53 võidu ja 44 kaotusega neljas.

National League'is juhib Chicago Cubs (58-39), aga valitsev meister Los Angeles Dodgers (58-40) ja Milwaukee Brewers (57-40) ei jää kaugele. Atlanta Braves on 43 võidu ja 53 kaotusega 12. tabelireal.

Lööjad on sel hooajal näidanud suurepärast vormi ning Seattle Marinersi püüdja Cal Raleigh on põrutanud 95 mänguga lausa 38 kodujooksu. Yankeesi väljakumängija Aaron Judge on löönud 35 kodujooksu ning teinud seda märkimisväärse tabavusprotsendiga - Judge paneb palli mängu 35,4-protsendilise eduga, mis on liiga parim näitaja.

MLB klubid peavad põhihooajal 162 kohtumist ning hooaeg saab lõpu 28. septembril.